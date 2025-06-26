В России отреагировали на создание спецтрибунала по агрессии против Украины и пригрозили странам, которые к нему присоединятся

В Министерстве иностранных дел страны-агрессора России заявили, что не будут признавать Специальный трибунал по расследованию преступления агрессии против Украины.

Об этом сообщает российская служба BBC.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, присоединение любой страны к работе трибунала Россия будет считать «враждебным демаршем».

«Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш, который будет отражать стремление не к урегулированию, а к усилению нынешнего кризиса вокруг Украины», — сказала Захарова.

Она также пригрозила введением «ограничительных мер» против стран-участниц.

25 июня Украина подписала соглашение с Советом Европы о создании специального трибунала за преступление агрессии РФ против Украины.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отметил, что во время этого трибунала будут привлечены к ответственности те, кто применил силу, нарушая международное право.

Ранее специалисты в Гааге рассказали об основных юридических положениях проекта создания спецтрибунала в рамках модели Совета Европы. По их словам, основой спецтрибунала станет международное соглашение между Украиной и Советом Европы, что позволит создать независимый орган правосудия для рассмотрения дел против политического и военного руководства РФ, ответственного за развязывание войны.

Спецтрибунал для РФ — что известно

В июле 2022 года тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Инфографика: NV

22 апреля Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники сообщало, что спецтрибунал против РФ проведет расследование в отношении около 20 чиновников высшего руководства России, ответственных за планирование, подготовку и осуществление войны против Украины.

14 мая 2025 года Комитет министров Совета Европы одобрил инициативу по созданию спецтрибунала и поручил генеральному секретарю СЕ Алену Берсе возглавить работу по его созданию.