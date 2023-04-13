Российский журналист объяснил, почему россиян не спасут от мобилизации медицинские справки

13 апреля, 18:47
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Мобилизованные россияне (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Мобилизованные россияне (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российский журналист Тимур Олевский в интервью Radio NV объяснил, почему россиян не спасут от мобилизации медицинские справки.

«Разговоры о том, что кого-то могут остановить медицинские справки или какие-то льготы, связанные с отсрочками от армии, ввиду того, что было заявлено, не работают. Поскольку мы с вами видим, что российские мобилизованные не доживают до момента, когда их видео о нарушениях опубликуются в телеграме, потому что они умирают раньше - за часы», — заявил Олевский в эфире Radio NV.

Видео дня

Российский журналист отметил, что когда нужно, чтобы солдат служил «два часа», его физическое состояние – «с ногами он или с руками, ходит он или закашляется через неделю, заболеет он через месяц» – не имеет значения.

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«Знаете, как существует этот циничный, но, в военном смысле, правильный расчет о том, что танк на поле боя живет 40 минут, а дальше следующий танк. Понятно, что предыдущий сгорел. Так в этом смысле [по этому] закону Путин сказал россиянам: „Вам жить два дня. Мне абсолютно пофигу, что будет с вами на третьем, вас уже не будет. Поэтому все ваши рассказы о ваших болезнях, льготах или отступлениях не работают“. … Для «мясных» штурмов не важно, какая у тебя температура поднимется через две недели, потому что через две недели ты уже жить не будешь. Это важный момент», – добавил он.

Недавно лейтенант из батальона Волки да Винчи Александр Ябчанка рассказал Radio NV о «мясных» атаках оккупантов в Бахмуте.

«Есть место, через которое они пытаются штурмовать. И они лезут поверх тел, все равно пытаются штурмовать. Мы их уничтожаем, все равно они лезут. То есть эти так называемые "мясные" волны - это правда, это происходит, и я это вижу. …У нас тоже, к сожалению, потери, линия не уменьшается. И мы все равно должны держать эту линию обороны. Но наши потери несопоставимы с их. Это в разы», – рассказал он.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, в одном только Бахмуте Россия ежедневно теряет убитыми и ранеными около 500 солдат.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Мобилизация Повестка Тимур Олевский Повестки в армию российские потери мобилизация в России радио NV потери врага

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