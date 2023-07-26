Россия оставляет тела солдат на поле боя, чтобы не платить их семьям компенсацию — СМИ 26 июля, 22:18 Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Министерство обороны России оставляет тела погибших на войне в Украине бойцов на поле боя, чтобы не выплачивать компенсацию их семьям, сообщает Newsweek.

Как напоминает издание, 3 января российский диктатор Владимир Путин подписал указ, обещающий выплатить 5 миллионов рублей (55 600 долларов) семьям российских солдат, погибших на войне. В соответствии с законом от марта 2022 года военнослужащие, получившие ранения или травмы на поле боя, получат 3 миллиона рублей (33 300 долларов США).

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В то же время издание приводит свидетельство матери одного из погибших солдат, которой его сослуживцы рассказали, что ее сына убили под Бахмутом 19 июня. Однако когда она попыталась получить ответы от местных военных властей, она обнаружила, что у них нет информации о ее сыне. Он не числился погибшим или пропавшим без вести.

Она отметила, что по словам сослуживцев сына, Минобороны России оставило его тело на поле боя, так как возвращать его домой будет «невыгодно». Также российские военные отмечали, что это не единичный случай и они видели десятки оставленных тел.

Newsweek отмечает, что российские военные не впервые выражают недовольство невыплатой компенсаций. Ранее в российских СМИ уже выходило интервью с ранеными солдатами, которые не получили обещанных российским диктатором средств.

В Украине за минувшие сутки, 26 июля, ликвидировали 460 российских оккупантов и ударный вертолет Ка-52. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 243 тысячи военных.

