Испытали запуск. Путин пригрозил межконтинентальной баллистической ракетой

21 апреля, 01:20
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Путин следил за запуском (Фото:http://kremlin.ru/)

Путин следил за запуском (Фото:http://kremlin.ru/)

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Российское Минобороны сообщило, что на космодроме Плесецк оккупанты произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Об испытаниях доложили российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Аналогов в мире нет и еще долго не будет. Это уникальное оружие укрепит боевой потенциал наших Вооруженных сил.

Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу безумной агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", — сказал Путин.

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Он заявил, что ракета может «преодолевать все современные средства противоракетной обороны». По его словам, для создания ракет использовали только российские узлы, компоненты, детали.

По словам чиновников, США были сообщены накануне российских ракетных испытаний и внимательно отслеживали их. По словам двух американских чиновников, Соединенные Штаты отдавали себе отчет через международные соглашения о сообщении о том, что Россия планирует испытание межконтинентальной баллистической ракеты перед запуском в среду, пишет CNN.

По словам чиновников, США знали об окне запуска и отслеживали ракету.

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По словам источников, США оценивают, что данная ракета еще не введена в действие в российском инвентаре.

«Департамент остается сосредоточенным на незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины», — сказал Кирби.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Россия Владимир Путин Баллистические ракеты Россия-США Запуск баллистической ракеты Война России против Украины

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