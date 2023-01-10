«Элиты сидят в памперсах». Патрушев и Нарышкин понимают, в какой заднице оказалась РФ. Что будет с Путиным? Интервью с главредом After Empire 10 января, 14:37 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

Никакие переговоры Украины с российским диктатором Владимиром Путиным невозможны, потому что он, прежде всего, все время врет, считает главный редактор сайта After Empire Ольга Курносова.

Но любой приемник, добавляет она, будет выводить войска, садиться за стол переговоров и разговаривать о репарациях. В то же время, журналистка отмечает, что и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, и глава внешней разведки России Сергей Нарышкин прекрасно понимают, в какой заднице оказалась Россия.

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Как могут убрать Путина от власти и что будет с Россией после поражения в войне с Украиной, Курносова рассказала в интервью Radio NV.

— Вы все еще остаетесь гражданкой России, это правда?

— Остаюсь, да.

— А почему, если не секрет?

— У меня одно гражданство. И все-таки я родилась в России.

— То есть вы хотите сохранить российское гражданство?

— Я хочу изменить Россию.

— А вы думаете, это возможно?

— Во-первых, у нас нет другого выхода, потому что люди никуда не денутся. Эта территория никуда не денется. И поэтому единственный способ — это все-таки работать с людьми и изменять власть на этой территории.

Возможно, будет не одна страна, а несколько. Но главное, чтобы это были нормальные страны. Желательно, на мой взгляд, без ядерного оружия.

— «Нормальные страны» после того, что сейчас сделала Россия, это в какой исторической перспективе, по вашему мнению, возможно, учитывая уровень зазомбированности российских граждан, которые до сих пор поддерживают то, что Путин назвал «спецоперацией» против Украины? Социология дает разные цифры, но есть около 80% тех, кто продолжает поддерживать убийство украинцев.

— Не думаю я, что социология сегодня релевантна, и что вообще можно в той стране, которой сегодня является Россия, в диктатуре, проводить социологию, верить в эти цифры.