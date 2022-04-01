Пожар на нефтебазе в Белгороде: местные власти говорят об «авиаударе вертолетов ВСУ» 1 апреля, 09:01 Цей матеріал також доступний українською Россия обвинила Украину в пожаре на нефтебазе в Белгороде (Фото:Baza/Telegram)

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявляет, что причиной пожара на нефтебазе в Белгороде якобы стал «авиаудар с вертолетов ВСУ».



«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте», — пишет он у себя в Telegram.

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По словам Гладкова, что в результате происшествия погибших нет.

«Для ликвидации пожара все ресурсы имеются. МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает», — добавил губернатор.

Утром 1 апреля стало известно о том, что в российском Белгороде у границы с Украиной вспыхнул пожар на нефтебазе.

Поздно вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел мощный взрыв. РосСМИ сообщали, что были ранены четыре военнослужащих РФ.



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