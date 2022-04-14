Россия обвинила Украину в обстреле Брянской области. ГУР предупреждало, что агрессор готовит теракты на своей территории 14 апреля, 16:02 Цей матеріал також доступний українською В России утверждают, что поселок Климово подвергся обстрелу (Фото:РИА Новости / Telegram)

В России утверждают, что Украина обстреляла Климовский район Брянской области.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Российское пропагандистское РИА Новости со ссылкой на ФСБ сообщило, что пункт пропуска Новые Юрковичи якобы «был обстрелян с территории Украины». В минздраве страны-агрессора говорят, что пострадали семь человек, двое в тяжелом состоянии. После «обстрела» школы приграничных районов Брянской области переходят на дистанционное обучение.



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Позже кремлевское ТАСС со ссылкой на главу региона писало, что Украина якобы обстреляла жилые дома в пгт Климово Брянской области.

В российском следственном комитете утверждают, что украинские военные якобы вошли в воздушное пространство России «с использованием двух боевых вертолетов и произвели не менее шести авиаударов».

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины отметил, что спецслужбы врага начали реализовать план по проведению теракта для нагнетания антиукраинской истерии.

12 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предупреждал, что российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в населенных пунктах РФ для нагнетания антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях сейчас активно роют окопы и нагнетают панику по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп.



Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не использовала и не будет использовать оружие для ударов по территории России.

Утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенном в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, начался пожар. В результате возгорания жертв не было, в городе выстроились очереди за горючим.



Подконтрольные Кремлю СМИ со ссылкой на власти писали, что пожар на нефтебазе Белгорода «произошел в результате авиаудара с двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте». Украина отвергает причастность к взрывам.



Журналисты-расследователи Conflict Intelligence Team определили, что ракета, которая 1 апреля упала под Белгородом и которую, по версии Кремля, запустили из Украины, на самом деле летела с северо-востока, то есть с территории РФ.



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