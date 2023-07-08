Россия никогда не была государством — Ходжес 8 июля, 21:54 Ходжес отмечает, что Россия всегда была построена на имперской модели (Фото:Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool via REUTERS)

Отставной натовский генерал Бен Ходжес отмечает, что Россия всегда функционировала как империя, что объясняет диктатора у власти и повторяющуюся агрессию со стороны Москвы.



Об этом Ходжес сказал в интервью NV к 500-му дню полномасштабной войны России против Украины, отвечая на вопрос, что будет с Россией дальше.

«Мы должны помнить, что Россия всегда была империей. Она никогда не была государством. Способ передачи власти внутри империи — автократическая структура. Вы будете получать таких людей, как Путин, пока весь этот тип режима не будет уничтожен», — отмечает генерал.

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