«Они умоляют о перемирии». Как экономика России стремительно мчит к катастрофе и что пытается сделать Кремль — Яковина 23 ноября, 19:59 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин, 16 ноября 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский режим, ранее угрожавший крахом мировых рынков из-за санкций против Москвы, осознает то, что экономика РФ стремительно мчит к катастрофе.

Что пытается предпринять Кремля разобрал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

В основном сегодня попытаюсь дать прогноз о том, как и самое главное — когда российская экономика прекратит свое существование в нынешнем виде и форме. Проще говоря, когда она погибнет, оставив после себя дымящиеся руины.

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Сейчас все больше и больше новостей, указывающих на то, что ситуация развивается именно в этом направлении, причем развивается довольно быстрыми темпами. Это вопрос достаточно серьезный, поскольку без экономики и денег Российская Федерация просто не сможет продолжать войну, которая, как известно, является очень затратным мероприятием, будет вынуждена отступить с украинских территорий и освободить их.

Кроме того, без денег Россия не сможет поддерживать белорусский режим, да и свой собственный тоже не сможет, из-за чего, я уверен, в Российской Федерации, в Москве начнутся серьезные политические перестановки. Возможно, дело даже закончится отставкой или свержением Владимира Путина.

С 5 декабря в Российской Федерации вступит в силу западное эмбарго на поставки нефти и на нефтепродукты с января. К этому эмбарго постепенно присоединяются Индия с Китаем, которые еще в середине сентября выкатили свои условия Владимиру Путину: потребовали от него прекратить войну. Он ничего не стал говорить, не приехал на саммит Большой двадцатки в Индонезии, где от него должны были потребовать объяснения.

Туда он отправил всего лишь своего министра иностранных дел сергея Лаврова, но стало ясно, что к 15 ноября войну он не закончил, из-за чего Индия и Китай постепенно начинают присоединяться к западным санкциям. Делают они это, конечно, неофициально, громко этого не объявляют, чтобы не показаться несамостоятельными, но суть именно такая.

Это означает, что все основные мировые рынки с наибольшим потреблением нефти перестанут потреблять российскую нефть. Америка никогда особо российской нефтью и не закупалась, Европа отрезается от поставок российской нефти, Индия и Китай следом за Европой тоже. Китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки нефти из России с поставкой в декабре, уже отказываются от партий, которые, как предполагалось, должны были быть поставлены после вступления в силу европейского эмбарго. То есть Китай уже прямо говорит все, с нас хватит, этого нам не надо.

Индия тоже начинает этот процесс, хотя и не так быстро. У Индии есть свои обязательства перед Россией, Индия всегда пыталась держать баланс между Россией и Западом и в данном случае тоже пытается балансировать. Хотя на самом деле именно по настоянию Нарендры Моди, премьер-министра Индии, в итоговое коммюнике Большой двадцатки было внесено предложение, постулат о том, что сейчас не время войны, сейчас время мира.