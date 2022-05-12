Последние резервы Кремля. Как скрытая мобилизация в РФ повлияет на войну в Украине 12 мая, 19:01 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською ВОЙНА ЗА ДЕНЬГИ: По российским регионам поехали вербовщики, предлагающие высокую зарплату за службу в армии (на фото — мобильный пункт в Ростовской области) (Фото:DR)

Армия оккупантов несет большие потери, которые московский режим пытается восполнить за счет скрытой мобилизации. Но эффект от нее может оказаться не тем, на который рассчитывают в Кремле

Почти 27 тыс. убитых — таковы, по оценкам Генштаба ВСУ, потери российской армии за 77 дней войны. Эти данные есть в открытом доступе в Украине, но их скрывают в России.

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Там в ходу иная информация. К примеру, возле военкоматов Новороссийска — крупнейшего южного города-порта РФ на Черном море, расположенного примерно в 260 км по прямой от до сих пор сражающегося в окружении Мариуполя, — мужчинам раздают листовки с большой буквой Z в заголовке «Zаканчиваем войны». На оборотной стороне — текст о том, что Россия проводит «спецоперацию» в Украине, а потому руководство страны решило увеличить численность вооруженных сил.

Но так как эти листовки не просто призывают граждан к патриотизму, а рекламируют службу по контракту в российской армии, то ниже по тексту потенциальным солдатам обещают по 170 тыс. рублей в месяц. Цифра высокая: средняя зарплата в Новороссийске составляет 42 тыс. рублей.

«Военная служба по контракту — это не просто работа. Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус», — убеждает российская агитка.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ДЕФИЦИТ: Большие потери военной техники заставили Россию расконсервировать старые запасы танков и бронемашин / Фото: AP Photo / Vadim Ghirda

За этими бравурными словами невидимо стоят не только огромные потери россиян в Украине, но и высокая степень истощения группировки вторжения. Чтобы продолжать даже нынешнее ограниченное наступление на востоке Украины, Путину нужны пополнения. Объявлять всеобщую мобилизацию московский диктатор не решился, но солдаты ему необходимы, говорят аналитики. И поэтому Кремль собирает их неявно, — под видом различных сборов, привлечения добровольцев и наемников, а также с помощью активизации приема на контракт.

Скрытая мобилизация — это вынужденный шаг для РФ, уверен отечественный военный эксперт Виктор Кевлюк.

В последние годы численность армии страны-агрессора колебалась в районе отметки 1,9 млн, из которых чуть менее половины приходилось на гражданский персонал. Реальную боевую силу представляют около 400 тыс. контрактников.

Кроме того, ежегодно в РФ около 130−140 тыс. людей призывают на срочную службу. И как показала практика боев в Украине, часть из них Кремль тоже отправляет на войну, при этом клянясь, что ничего подобного не происходит. У Москвы нет иного пути — страна оказалась в демографической яме: ее население стремительно сокращается и стареет.

Показательно, что за десять лет число офицеров, прапорщиков и мичманов в рядах «второй армии мира» уменьшилось с 320 тыс. до 270 тыс. Это негативно сказывается как минимум на управлении отдельными подразделениями и вооруженными силами в целом.

Нынешние проблемы россиян не в пример сложнее: за время войны они потеряли в Украине, с учетом убитых и раненых, примерно 120−130 тыс. человек.

Наскрести по сусекам

Сейчас Кремль спустил в регионы — руководству всех восьми федеральных округов, на которые разделена РФ (каждый округ составляют по нескольку областей-автономий), — разнарядку: еженедельно поставлять на фронт 200 «добровольцев».

По данным Кевлюка, с подобным «наполнением» сил вторжения округа не справляются.

Все, на что сподобился Кремль — сформировать так называемый боевой армейский резервный состав (БАРС), состоящий из 38 тыс. человек.

Кевлюк поясняет: в РФ не очень хорошо работают мобилизационные механизмы. Пару лет назад, к примеру, проводились мероприятия по набору добровольцев в Южном военном округе. И при плане в 5 тыс. солдат под ружье удалось поставить лишь 500 человек.

МАЛЫМИ ПОРЦИЯМИ: Военный эксперт Виктор Кевлюк считает, что скрытая мобилизация в РФ не переломит ситуацию на фронте в пользу врага / Фото: Ірина Кевлюк via Facebook

Сейчас Кремль старательней всего отрабатывает в плане поиска добровольцев глухую провинцию — Сибирь и Дальний Восток. В то время как в Москве и Питере подобные мероприятия не проводит вовсе.

Для комплектации армии оккупантов подобный подход — ставка на депрессивные районы — характерен: по словам Юрия Карина, координатора группы Информационное сопротивление, армейская служба по контракту является социальным лифтом для наиболее бедных слоев российского общества. Потому-то «вторая армия мира» отметилась в Украине многочисленными примерами массового мародерства.

«Но российские командиры пользуются основным принципом „мамки еще нарожают“ и используют добровольцев в качество „живого мяса“. Поэтому пока с набором наблюдаются проблемы», — говорит Карин.

Впрочем, российские генералы не успокаиваются: на вторую половину мая и июнь в РФ запланированы организационно-мобилизационные сборы с резервистами. Отечественный военный аналитик Константин Машовец считает, что к ним постараются привлечь до 100 тыс. человек, — в первую очередь, тех, кто служил в сухопутных войсках. Параллельно в ряде мест россияне снимают с хранения и готовят к отправке в войска законсервированную технику и другие образцы вооружений. О боевых качествах и готовности этого устаревшего «железа» говорить сложно, но его общих объемов хватит, чтобы укомплектовать до 22−25 батальонных тактических групп (БТГр), — каждая такая единица сейчас состоит у россиян из примерно 700 бойцов.

Впрочем, Максим Саморуков, российский эксперт международного аналитического Фонда Карнеги, сомневается в способности Москвы осуществить столь масштабный план.

По мнению Саморукова, вся социология о якобы 80% поддержки россиянами агрессии против Украины — лишь слова: воевать никто не готов. Путин с самого начала войны заявил о том, что в Украине проходит «спецоперация», в которой учувствуют «только профессионалы». В этом и заключается некий «общественный договор» Кремля с народом: все, что связано с войной, проводится как бы вне страны, не касаясь жизни рядовых граждан.

«Резервов мало, потери огромные, но громко и публично об этом объявить невозможно. Получится, что непобедимая русская армия не справляется с Украиной, но солдаты нужны. Поэтому будут по-тихому давить, деньгами подкупать, искать ограниченное количество добровольцев», — считает аналитик Фонда Карнеги.

В целом в РФ, по оценкам экспертов, имеется около 300−400 тыс. резервистов с опытом армейской службы. Их Кремль и будет прежде всего «уговаривать» сходить на войну. Вероятно, в каждый район страны или на крупные многотысячные предприятия Москва направит разнарядки — собрать по 100−200 «добровольцев».

Виктор Кевлюк не сомневается, что даже если людей найдут, далее российское командование столкнется с логистическими проблемами. Ведь «новобранцев» нужно организовывать, подготовить, вооружить и доставить в районы боевых действий. А также поработать над их моральным состоянием и психологической готовностью к участию в войне. Все это требует времени.

Ко всему, против оккупантов играет их же метод комплектации войск: они не создают новые подразделения, а пополняют имеющиеся. По задумке российских генералов, так они сохраняют «проверенное боевое ядро» БТГр, которые при этом не прекращают наступать или участвовать в других боевых действиях.

Но из-за регулярной отправки на фронт небольших партий мобилизованных, практически все российские подразделения в Украине имеют некомплект личного состава. «Пополнение „размазывается“ по всем БТГр, никак не улучшая и не ускоряя темпы доукомплектования и восстановления подразделений, не позволяя масштабно наступать, — поясняет Кевлюк. — Потери россиян увеличиваются, результат — минимальный».

И все же РФ может поддерживать подобную войну, собирая людей кнутом и пряником, довольно долго — месяцами и даже годами, уверяет Саморуков. Хотя недовольство потерями в российском обществе будет накапливаться, но массовым и активным оно станет не скоро. «Власть в РФ научилась бороться с массовыми протестами: это не Янукович, они готовы к такому, — поясняет аналитик Фонда Карнеги. — Уже сейчас цена протеста такая, что особо не выйдешь. Поэтому долгая война по афганскому сценарию вполне по силам российской власти».

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