«Распад России неизбежен». Интервью NV с Закаевым о крахе империи, «декадыризации» Чечни и будущем народов Кавказа 31 марта, 13:14 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров, 13 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Ахмед Закаев, глава правительства Ичкерии, в интервью Radio NV рассказал, как российский режим уверенно мчится к своему краху и одним из мест, где начнется развал РФ как государства — станет регион Кавказа.

— Хочу начать с двух новостей. Первая: перестрелка в Гудермесе, сообщалось, что обстреляли гудермесское РОВД. Дальше уже сам Кадыров сообщил, что якобы двоих нападавших убили.

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И вторая новость: 28 марта в Ингушетии обстреляли пост полиции. Там четыре человека, трое из них скрылись, один, кажется, погиб. О чем вам говорят такие события? Означает ли это, что протестные настроения в кавказских республиках нарастают?

— Должен сказать, что такого рода протестные акции на самом деле никогда не прекращались на Кавказе, в этом регионе. А сегодня, конечно, когда Украина ведет уже открыто войну с Россией за деоккупацию своей страны, и тот регион, который уже несколько столетий находится под российской оккупацией, естественно, они по-новому смотрят и на свое собственное существование с Россией, на все те проблемы, которые у них были, есть и они не видят ничего хорошего в завтрашнем дне.