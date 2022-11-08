Российская авиация не возобновит свои мощности в ближайшие годы — авиационный эксперт 8 ноября, 19:17 Обломки российского бомбардировщика Су-34, RF-81852, найденные в Лимане (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces via Facebook)

Авиационный эксперт Валерий Романенко в интервью Радио НВ выразил мнение, что российская авиация не сможет возобновить свои мощности в ближайшие годы.

«Они не возобновятся в ближайшие годы, потому что у них производство боевых самолетов упало приблизительно в три раза. В три с копейками раз упало. И авиаремонт тоже хромает, потому что радиоэлектронику им очень сложно восстанавливать. А сложность ситуации для них состоит еще и в том, что сейчас происходит смена поколений. Сейчас все ведущие европейские воздушные силы, ведущих стран НАТО, получают самолеты пятого поколения. И уже на данный момент, на сегодня, более 50 таких самолетов — это истребители F-35. А россияне произвели шесть таких самолетов, из них один разбили, прямо на заводе. Имеют пять таких самолетов», — рассказал Романенко Радио НВ.

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Авиационный эксперт констатировал, у России проблемы не только с восстановлением того парка самолетов, который у них есть — четвертого плюс плюс поколения, но и пятого поколения тоже.

«Потери у них большие. Начнем с того, что они почти половину своих штурмовиков потеряли, а эти самолеты — последний был выпущен в 1989 году. То есть, штурмовая авиация потерпела непоправимые потери, бомбардировочная авиация потерпела большие потери и может быть возобновлена только за счет оголения других, например, Дальневосточного региона, или других каких-нибудь регионов — когда нужно будет полностью вывести оттуда бомбардировочные подразделения», — рассказал он.

Романенко уточнил, что сейчас россияне направляют в зону боевых действий одну-две эскадрильи из полка, а на базовом аэродроме остается еще одна эскадрилья, и время от времени происходит ротация.

«Если такой уровень потерь, то уже будет не ротация, а полностью выведение, например, из Дальневосточного региона или из Южного региона каких-то подразделений», — сказал эксперт, подчеркнув, что это оголит целые стратегические направления.

По состоянию на утро 8 ноября с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 278 самолетов и 260 вертолетов.