«Безответственный политик что-то ляпнул». РФ не угрожает миру ядерным оружием — Путин 18 июня, 02:25 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы не угрожает миру ядерным оружием. В то же время он предупредил, что готов его применить в «случае угрозы суверенитету».

Об этом он сказал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.



"То один какой-то безответственный политик что-то ляпнет , то другой — между прочим, на очень высокой ступени, на уровне, скажем, министерства иностранных дел, первые лица там размышляют что-то на эту тему. А что мы будем молчать? Соответствуем должным образом. Как только мы отвечаем, цепляются за это „вот Россия угрожает!“ Мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть и мы будем его применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета», - сказал российский диктатор.

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Еще в конце февраля кремлевский диктатор Владимир Путин перевел российские силы сдерживания, в которые входят и ядерные, в режим особого несения дежурства.

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы применения ядерного оружия.

В мае на русских пропагандистских каналах все почаще упоминали о способности внедрения Россией ядерного оружия. Эти угрозы звучали на фоне отсутствия значительных успехов российской оккупационной армии в Украине и увеличения снабжения западного оружия Киеву.

8 мая в ЦРУ заявили, что западные спецслужбы не видят никаких признаков того, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие против Украины или его союзников.

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