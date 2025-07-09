В Кремле назвали «ничтожными» решения Европейского суда по правам человека по делу Украина и Нидерланды против России. РФ не собирается выполнять решения ЕСПЧ . Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщило пропагандистское агентство РБК.

«Не собираемся выполнять. Считаем их ничтожными. Это все, что можно сказать», — заявил Песков.

ЕСПЧ признал страну-агрессора Россию виновной по делу о сбитии рейса MH17 над Донецкой областью и по делам о нарушении прав человека во время войны против Украины, начиная с 2014 года.

Решение суда огласили 9 июля. Российская сторона отсутствовала, как и на предыдущих заседаниях.

Речь идет о деле, которое объединило четыре межгосударственные жалобы против России со стороны Украины и Нидерландов. В частности, суд установил, что рейс MH17 над Донбассом сбили из российского ЗРК Бук, и Россия несет ответственность за это.

В целом суд принял решение по следующим делам:

Украина против России ( № 8019/16) — касается нарушения прав человека во время войны на Донбассе, в частности сбития MH17, пытки на оккупированных территориях Украины;

№ 8019/16) — касается нарушения прав человека во время войны на Донбассе, в частности сбития MH17, пытки на оккупированных территориях Украины; Украина против России ( № 43800/14) — похищение и незаконное перемещение украинских детей в РФ в 2014 году;

Нидерланды против России ( № 28525/20) — сбитие рейса MH17;

Украина против России ( № 11055/22) — нарушение прав человека во время полномасштабного вторжения.

ЕСПЧ единодушно признал, что имеет юрисдикцию по данным жалобам, несмотря на прекращение членства России в Совете Европы.

Минюст Украины подтвердил решение суда, назвав его историческим. Большая палата Европейского суда по правам человека удовлетворила почти все жалобы правительства Украины, поданные против РФ, сказано в сообщении.