«Не собираемся выполнять». В Кремле ответили на решение ЕСПЧ против России
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение ЕСПЧ (Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)
В Кремле назвали «ничтожными» решения Европейского суда по правам человека по делу Украина и Нидерланды против России. РФ не собирается выполнять решения ЕСПЧ. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщило пропагандистское агентство РБК.
«Не собираемся выполнять. Считаем их ничтожными. Это все, что можно сказать», — заявил Песков.
ЕСПЧ признал страну-агрессора Россию виновной по делу о сбитии рейса MH17 над Донецкой областью и по делам о нарушении прав человека во время войны против Украины, начиная с 2014 года.
Решение суда огласили 9 июля. Российская сторона отсутствовала, как и на предыдущих заседаниях.
Речь идет о деле, которое объединило четыре межгосударственные жалобы против России со стороны Украины и Нидерландов. В частности, суд установил, что рейс MH17 над Донбассом сбили из российского ЗРК Бук, и Россия несет ответственность за это.
В целом суд принял решение по следующим делам:
- Украина против России (№ 8019/16) — касается нарушения прав человека во время войны на Донбассе, в частности сбития MH17, пытки на оккупированных территориях Украины;
- Украина против России (№ 43800/14) — похищение и незаконное перемещение украинских детей в РФ в 2014 году;
- Нидерланды против России (№ 28525/20) — сбитие рейса MH17;
- Украина против России (№ 11055/22) — нарушение прав человека во время полномасштабного вторжения.
ЕСПЧ единодушно признал, что имеет юрисдикцию по данным жалобам, несмотря на прекращение членства России в Совете Европы.
Минюст Украины подтвердил решение суда, назвав его историческим. Большая палата Европейского суда по правам человека удовлетворила почти все жалобы правительства Украины, поданные против РФ, сказано в сообщении.