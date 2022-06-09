«На грани возможностей». Почему россияне не смогут удержать оккупированный юг Украины — интервью с Загороднюком 9 июня, 19:17 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Подбитый танк оккупантов (Фото:Генштаб)

Российские силы находятся на грани возможностей, поэтому удержать оккупированные территории на юге Украины им будет невозможно, рассказал Радио НВ Андрей Загороднюк, глава Центра оборонных стратегий, экс-министр обороны Украины.

— Вы опубликовали колонку в британском издании The Guardian, там вы полемизируете с Генри Киссинджером, бывшим госсекретарем США. Он делал заявления о том, что Украине нужно все-таки отдать какую-то свою часть территории, нужно договариваться с Путиным. Как вы думаете, насколько это мейнстримовая позиция среди наших западных партнеров?

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— Она не мейнстримовая, но она есть. Это зависит от того, как вы определяете слово «мейнстримовая», но она достаточно популярна, особенно среди или радикально правых, или радикально левых, которые, как мы знаем, очень похожи в своих позициях. Или у социал-либералов некоторых европейских, повторяющих одну и ту же историю, мол, мы за мир, давайте, вот пусть будет мир, нам скорее нужен мир. Такое чувство, что Украина не за мир. Мы с нашими коллегами постоянно работаем с западными аналитиками каждый день, и мы слышим от многих обозревателей, лидеров общественных мнений, постоянно доносятся до нас такие отклики этих позиций. И оно, конечно, очень неправильно и очень деконструктивно, стараемся это как-то нейтрализовать.

— Говоря о том, каким образом Россия это коммуницирует, мы помним, что в самом начале войны, когда прошел первый месяц, Путин говорил: нет, никаких переговоров, ничего не будет, еще не пришло время. А сейчас мы видим все больше сигналов с их стороны, что на самом деле они хотят переговоров и даже используют такую тактику, что Украина затягивает войну. Что это значит для нас?

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