«Это будет апокалипсис». Почему Россия не рискнет напасть на Казахстан — интервью 21 июня, 17:41 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)

Казахстанский политолог, кандидат политических наук Досым Сатпаев рассказал Радио НВ, что несмотря на существование риска агрессии РФ в отношении Казахстана — Москва не решится на военные действия, ведь тогда в конфликт будут втянуты разные силы, включая Китай.

— Мы в Украине очень активно обсуждаем слова президента Казахстана Токаева и то, что он сказал в интервью российскому телеканалу, где заявил, что Россия не спасала Казахстан (речь шла о январских протестах, когда на территорию Казахстана были введены войска ОДКБ и погибло, по разным оценкам, около 225 человек). Как вы считаете, был ли это все-таки демарш против России?

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— Если посмотреть на ту позицию, которую Токаев озвучил во время питерского форума, в частности касательно непризнания «народных республик», то еще где-то в конце марта несколько официальных лиц Казахстана также публично сделали такие заявления. Первый заместитель руководителя Администрации президента Тимур Сулейменов тоже заявил о том, что Казахстан не собирается признавать эти сепаратистские территории и более того, Казахстан не будет помогать России обходить санкции. Чуть позже в марте министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил о том, что Казахстан не будет признавать «народные республики», сделал акцент, что это квазигосударственные образования.

Понятно, что все эти заявления, которые были еще в марте, были согласованы с Токаевым. Поэтому внутри Казахстана эксперты, которые внимательно следят за информационным полем, уже знали, что такая официальная позиция уже сформирована. И поэтому Токаев ее озвучил публично. Почему он это сделал? Во-первых, сам формат проведения, кого посадили модератором? Маргариту Симоньян, чей муж недавно оскорбил…

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