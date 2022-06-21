«Это будет апокалипсис». Почему Россия не рискнет напасть на Казахстан — интервью

21 июня, 17:41
Эксклюзив НВ
Цей матеріал також доступний українською
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)

Автор: Алексей Тарасов

Казахстанский политолог, кандидат политических наук Досым Сатпаев рассказал Радио НВ, что несмотря на существование риска агрессии РФ в отношении Казахстана — Москва не решится на военные действия, ведь тогда в конфликт будут втянуты разные силы, включая Китай.

https://www.youtube.com/embed/dHPRZbWIxEg

 — Мы в Украине очень активно обсуждаем слова президента Казахстана Токаева и то, что он сказал в интервью российскому телеканалу, где заявил, что Россия не спасала Казахстан (речь шла о январских протестах, когда на территорию Казахстана были введены войска ОДКБ и погибло, по разным оценкам, около 225 человек). Как вы считаете, был ли это все-таки демарш против России?

Видео дня

— Если посмотреть на ту позицию, которую Токаев озвучил во время питерского форума, в частности касательно непризнания «народных республик», то еще где-то в конце марта несколько официальных лиц Казахстана также публично сделали такие заявления. Первый заместитель руководителя Администрации президента Тимур Сулейменов тоже заявил о том, что Казахстан не собирается признавать эти сепаратистские территории и более того, Казахстан не будет помогать России обходить санкции. Чуть позже в марте министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил о том, что Казахстан не будет признавать «народные республики», сделал акцент, что это квазигосударственные образования.

Понятно, что все эти заявления, которые были еще в марте, были согласованы с Токаевым. Поэтому внутри Казахстана эксперты, которые внимательно следят за информационным полем, уже знали, что такая официальная позиция уже сформирована. И поэтому Токаев ее озвучил публично. Почему он это сделал? Во-первых, сам формат проведения, кого посадили модератором? Маргариту Симоньян, чей муж недавно оскорбил…

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Китай Казахстан Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X