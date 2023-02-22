Россияне не будут запускать ракету Циркон на учениях из ЮАР и Китаем 22 февраля, 20:04 Российский ракетоноситель (Фото:ОК Юг / Facebook)

Российский флот не будет запускать свою гиперзвуковую ракету нового поколения Циркона во время совместных учений с Южной Африкой и Китаем.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Южной Африки имеет давние связи с Москвой еще со времен ее борьбы против апартеида, хотя он заявляет, что сохраняет нейтральную позицию по поводу войны в Украине.

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Но 10-дневные учения, которые она проводит у своего восточного побережья, совпадают с годовщиной вторжения России в Украину и вызвали тревогу среди западных правительств.

Ранее российское информационное агентство ТАСС сообщило, что во время учений участвующий в учениях фрегат выполнит учебный запуск ракеты Циркон.

Однако возглавляющий российский контингент капитан Олег Гладкий во время брифинга для СМИ в городе Ричардс-Бэй заявил, что никаких пробных пусков в рамках запланированных артиллерийских учений проводиться не будет.

"Гиперзвуковое оружие в рамках этих учений использоваться не будет, в упражнениях, которые мы сегодня выполняем, нет скрытого смысла", - сказал он.

Россия, Китай и Соединенные Штаты соревнуются за разработку гиперзвукового оружия, которое рассматривается как способ получить преимущество над любым противником благодаря его скорости ( в пять раз превышает скорость звука) и маневренность.

Наряду с гиперзвуковой планирующей машиной Авангард, заступившей на боевое дежурство в 2019 году, Циркон является центральной частью гиперзвукового арсенала России. Президент Владимир Путин назвал это «безудержным».

Ранее пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявила, что в связи с постоянными неудачами в войне с Украиной Российская Федерация продолжает смещать фокус внимания от неудач проведения так называемой «специальной военной операции». Тогда Россия запланировала обучающие запуски гиперзвуковых ракет Циркон.