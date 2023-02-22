Россияне не будут запускать ракету Циркон на учениях из ЮАР и Китаем
Российский ракетоноситель (Фото:ОК Юг / Facebook)
Российский флот не будет запускать свою гиперзвуковую ракету нового поколения Циркона во время совместных учений с Южной Африкой и Китаем.
Об этом сообщает Reuters.
Правительство Южной Африки имеет давние связи с Москвой еще со времен ее борьбы против апартеида, хотя он заявляет, что сохраняет нейтральную позицию по поводу войны в Украине.
Но 10-дневные учения, которые она проводит у своего восточного побережья, совпадают с годовщиной вторжения России в Украину и вызвали тревогу среди западных правительств.
Ранее российское информационное агентство ТАСС сообщило, что во время учений участвующий в учениях фрегат выполнит учебный запуск ракеты Циркон.
Однако возглавляющий российский контингент капитан Олег Гладкий во время брифинга для СМИ в городе Ричардс-Бэй заявил, что никаких пробных пусков в рамках запланированных артиллерийских учений проводиться не будет.
"Гиперзвуковое оружие в рамках этих учений использоваться не будет, в упражнениях, которые мы сегодня выполняем, нет скрытого смысла", - сказал он.
Россия, Китай и Соединенные Штаты соревнуются за разработку гиперзвукового оружия, которое рассматривается как способ получить преимущество над любым противником благодаря его скорости ( в пять раз превышает скорость звука) и маневренность.
Наряду с гиперзвуковой планирующей машиной Авангард, заступившей на боевое дежурство в 2019 году, Циркон является центральной частью гиперзвукового арсенала России. Президент Владимир Путин назвал это «безудержным».
Ранее пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявила, что в связи с постоянными неудачами в войне с Украиной Российская Федерация продолжает смещать фокус внимания от неудач проведения так называемой «специальной военной операции». Тогда Россия запланировала обучающие запуски гиперзвуковых ракет Циркон.