Россия направила треть всех государственных расходов на войну — Reuters 4 августа, 12:38 Россия направила треть всех государственных расходов на вій (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия удвоила целевые расходы на войну до 2023 года до более 100 млрд долл, поскольку расходы на войну против Украины растут и создают напряжение. Это составляет треть всех государственных расходов страны-агрессора.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой правительственный документ РФ.

Издание отмечает, что эти цифры дают представление о расходах России на войну против Украины в то время, когда данные о них по секторам больше не публикуются.

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Согласно данным документа, только в первой половине 2023 года Россия потратила на войну на 12% или 600 миллиардов рублей (4,8 млрд долл) больше, чем она изначально планировала на 2023 год, когда речь шла о сумме в 4,98 триллиона рублей (54 миллиарда долларов).

В документе сообщается, что расходы России, направленные на войну, за первые шесть месяцев 2023 года составили 5,59 триллиона рублей (44,72 млрд долл), что составляет 37,3% от общих 14,97 триллиона рублей (119,76 млрд. долл), потраченных за этот период.

Бюджетный план России предусматривает 17,1% от общего объема расходов на «Национальную оборону».

Правительство и министерство финансов России не ответили на просьбу прокомментировать эти цифры.

Reuters отмечает, что увеличение расходов на войну может вызвать увеличение дефицита, поскольку рост производства может поглотить другие секторы и вытеснить частные инвестиции.

Подсчеты Reuters на основе документа показали, что Россия потратила на войну за первые шесть месяцев 19,2% всех изначально запланированных бюджетных расходов на 2023 год в целом.

По последним обнародованным данным, Москва потратила на армию в январе и феврале 2 триллиона рублей (16 млрд долл). В первом полугодии текущего года расходы бюджета на 2,44 трлн рублей (19, 52 млрд долл) превысили показатели за аналогичный период 2022 года. Согласно документу, 97,1% этой дополнительной суммы было направлено на оборонный сектор.

Документ предусматривал новую оценку ежегодных расходов на войну в 9,7 трлн рублей (77,6 млрд долл), что составляет одну треть от общих целевых расходов в 29,05 трлн рублей (232,4 млрд долл), что будет самой высокой долей за последнее десятилетие.

В период с 2011 по 2022 год Россия тратила на оборону минимум 13,9% и максимум 23% своего бюджета.

Согласно документу, Россия уже потратила 57,4% своего нового годового оборонного бюджета.

Ранее в британской разведке предполагали, что Россия несет дополнительные расходы на оборону из-за войны против Украины, в частности на меры безопасности в оккупированных регионах и в приграничных областях.

Согласно июньскому отчету Стокгольмского международного института исследования мира, военные расходы России на 2023 год составляют примерно 6,6 триллиона рублей (52,8 млрд долл).

5 декабря 2022 года, кремлевский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России. В проекте указано, что в 2023 году на оборону, безопасность и правоохранительные органы будет выделено более 9 триллионов рублей (143 млрд долларов).

