Россия накапливает в Беларуси силы для массированного ракетного удара по Украине — активисты

15 августа, 21:59
Белорусские военнослужащие (Фото:Минобороны Беларуси)

Белорусские военнослужащие (Фото:Минобороны Беларуси)

Россия накапливает в Беларуси значительные силы для массированного ракетного удара по Украине, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Активисты на основании спутниковых снимков составили список техники и объектов, которые находятся в белорусской Зябровке, где 11 августа произошел взрыв.

Читайте также:
По аэродрому. Что известно о «хлопках» на белорусской военной базе Зябровка в 20 километрах от границы с Украиной

«Анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели. Об этом говорит и то, что с момента последнего массированного обстрела — 28 июля — с территории Беларуси по Украине не выпущена ни одна ракета», — заявляет группа.

Видео дня

Группа выяснила, что на аэродроме находятся от 10 до 14 единиц зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф, три радиолокационные станции КАСТА-2Е2 и 48Я6 Подлет, два зенитных комплекса Панцирь. Также там расположен склад боеприпасов с минимумом 15−60 ракет для ЗРК С-300/400. Активисты также выяснили, что российские военные самолеты Ил-76 подвозят ракеты для С-400 в аэропорт Гомель, откуда их везут в Зябровку.

Режим диктатора Александра Лукашенко поддерживает Россию в полномасштабной войне против Украины. Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной агрессии аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Беларусь Война России против Украины Ракетный удар

Эксклюзивы НВ

Фрэнсис Фукуяма
Американский философ, политический экономист
Самая большая слабость США

Эту слабость хорошо понимают такие враги, как российский президент Владимир Путин, который сделал все возможное, чтобы усилить разногласия между американцами

15 августа, 21:02
Мнения
Многие семейные проблемы не являются основанием для развода (Фото:engin akyurt/Unsplash)
Любовь победит /
Семь причин, из-за которых ваш брак «трещит по швам». И вот как все исправить
15 августа, 21:00
Счастье
Ученые считают, что до падения древних метеоритов на Земле существовал единый суперконтинент (Фото:Shad.off / depositphotos)
Вы здесь откуда? /
Австралийские ученые разгадали загадку появления континентов на Земле
15 августа, 07:03
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X