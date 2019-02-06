Россия начала сомневаться в том, что Мадуро удержит власть - Bloomberg Вчера, 23:37 1138 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Николас Мадуро ЕРА

Информационное агентство Bloomberg сообщает о том, что руководство РФ начало сомневаться в том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сможет удержаться у власти.

По данным агентства, в Кремле понимают, что проблемы в экономике Венесуэлы могут лишить Мадуро многих сторонников.

Также журналисты считают, что Мадуро не может в полной мере рассчитывать на военных, ведь армия не готова стрелять в протестующих.

Также в статье говорится, что в связи с географической отдаленностью Венесуэлы, власти РФ вряд ли готовы будут оказать военную помощь Николасу Мадуро.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.



Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.