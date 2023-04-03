Россия начала масштабные авиаобучения в Калининградской области

3 апреля, 19:18
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Российский Су-34 (Фото:via Wikipedia)

Российский Су-34 (Фото:via Wikipedia)

Российское военное командование сообщило о начале авиационного обучения на востоке Калининградской области, сообщают росСМИ.

Как заявляется, в области будут проходить учения, во время которых будут производиться бомбометания и пуски ракет.

Калининградская область — самый западный субъект России. Область граничит с Польшей на юге, Литвой — на севере и востоке. Кроме того, на западе область омывается водами Балтийского моря.

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2 ноября 2022 года в Польше заявили, что построят временное заграждение на границе с Калининградской областью РФ из-за угрозы наплыва мигрантов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Военные учения Российская агрессия Калининградская область Война России против Украины

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