Не 20 миллионов. Военный эксперт оценил, сколько людей реально может мобилизовать Россия 17 января, 19:51 Российские военные в главной церкви российских вооруженных сил в Москве, 15 января (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV оценил, сколько людей реально может мобилизовать Россия.

«Если посмотреть в целом на человеческий потенциал Российской Федерации, то можем говорить о том, что они могут приобщить как минимум до двух миллионов человек и это будет объективная цифра, несмотря на такие хрестоматийные показатели, как они заявляют, до 20 миллионов. Это нереально, конечно», — сказал Грабский Radio NV.

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Военный эксперт добавил, что мобилизационные возможности РФ не стоит «демонизировать».

«Я всегда привожу такой пример: в результате частичной мобилизации и вообще того, что произошло в России в течение последнего года, они потеряли фактически до миллиона, а то и больше рабочих рук, потому что эти рабочие руки были призваны в армию и рабочие мозги сбежали из России. А это уже непоправимая потеря для российской экономики», — пояснил он.

Грабский отметил, что подразделения мобилизованных необходимо обеспечивать, производить, перевозить и ремонтировать для них новую технику и вооружения, причем Россия в этих вопросах может надеяться исключительно на себя, а ее ресурсы ограничены.

16 января издание The Times сообщило, что российский диктатор Владимир Путин может заявить о новой волне мобилизации в ближайшее время, а в апреле состоится новое полномасштабное российское наступление.