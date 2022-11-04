«План Ь». Политолог назвал признаки того, что Россия приближается к пропасти 4 ноября, 16:54 Вход в ЧВК Вагнер центр в Санкт-Петербурге. Рост влияния основателя нелегальной ЧВК Вагнера Евгения Пригожина политолог Николай Давыдюк считает признаком близкого краха России (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Политолог Николай Давыдюк в эфире Радио НВ перечислил признаки приближения России к пропасти.

Давыдюк заявил Радио НВ, что лучшим доказательством того, что начало войны против Украины было началом путинского конца является рост влиятельности его «повара» Евгения Пригожина и «региональных вассалов типа Кадырова» которые создают альтернативу официальным политическим институтам.

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«Это говорит о том, что как раз отходят люди, которые не хотят с Путиным идти на одно кладбище, и подходят люди, которые не наворовались во время его долгого правления и сейчас хотят кристаллизоваться как главные олигархи, как главные чиновники. Они сейчас входят в его доверие, в его функционал. И это демонстрация того, что эти альтернативные версии государственного управления являются основными. А это свидетельствует о том, что это уже даже не план Б, а план Ь», — объяснил политолог.

Среди других признаков он назвал постоянные вбросы The Sun инфрмации о болезнях российского диктатора, экономический спад и то, что люди убегают из России.

«Никто в мире сегодня не хочет называться россиянином, все открещиваются от возможных сценариев. Поэтому все вместе дает отрицательные тренды», — подытожил Давыдюк.

Ранее генеральный директор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко заявлял, что на Западе должны готовиться к войне внутри России между разными группами силовиков, которая точно будет.