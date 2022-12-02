«Параноидальная пирамида насилия». Первый звонок любого пришедшего на смену Путину будет в Вашингтон — интервью с Аркадием Островским 2 декабря, 08:57 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин на съезде судей, 29 ноября 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Аркадий Островский, редактор издания The Economist, в интервью Радио НВ рассказал, как российские элиты осознают провал кремлевского режима, а в самом обществе зреют предпосылки гражданского конфликта.

— Непосредственно хочу обсудить вашу статью о том, что все то, что Путин намеревался сделать с Украиной, стало актуальным для России. Какие вы видите главные признаки того, что Россия превращается или может превратиться в то, что называется failed state?

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— В какой-то степени она уже failed state. Потому что она соответствует всем определениям. Это страна, у которой фактически нет признанных границ внешних. Потому что она исходя даже из логики Кремля, при том, что они сделали вид, что они аннексировали территории, они их не контролируют.

Никто не знает сейчас, где черты конституционные даже заканчиваются у России, потому что она нарушила не только границы Украины, но она нарушила таким образом свои собственные границы, через эту идиотскую аннексию, этот спектакль, который они устроили.

И поэтому сейчас риторика на российских телеканалах, что Херсон — это что? Это чья территория? Если Путин им сказал, что Херсон — это российская территория, то почему Россия не контролирует ее? И почему российские законы там не действуют? На самом деле это история еще больше, потому что российское государство не контролирует не только территории захваченные и оккупированные в Украине, она не очень контролирует часть собственной территории.

На Кавказе, например, не соблюдаются фактически российские законы, Чечня, попробуйте спросить любого человека, чтобы он произнес слова «Чечня — это Россия». Это будет звучать довольно дико, потому что все понимают, что никакие российские законы в Чечне не соблюдаются. И что в Чечне есть какая-то совершенно другая власть, которая не установлена конституционным порядком. Это первое. И наверное, самое главное — это потеря монополии на насилие.

Потому что Путин в течении многих лет уже, поскольку главная задача для него — сохраниться у власти и удержать эту власть и это параноидальная достаточно кремлевская власть, она постоянно создает какие-то сверхструктуры, параллельные структуры, вот сейчас мы видим это по невероятной активности медийной и военной человека по имени Пригожин, который бывший уголовник, который набирает с российских колоний и тюрем людей и кидает их в качестве «пушечного мяса» в Бахмуте.

И создает таким образом военную структуру, которая не подчиняется министерству обороны и российскому генштабу. Это что такое? Или постоянные формирования, которые формируются Кремлем, уже не только ФСБ, не только Росгвадия. Важно понимать. Пригожин возникает тогда, когда возникает какой-то вакуум. Это значит, что на самом деле Кремль не может опереться на институты, у которых есть эта монополия на насилие. Потому что он тоже им не доверяет.