На фоне войны. Россия продлила запрет на полеты вблизи границ Украины
Агрессор продлил запрет на полеты вблизи границ Украины (Фото:winterseitler/pixabay.com)
В пятницу, 15 июля страна-агрессор Россия продлила запрет на полеты вблизи границ Украины до воскресенья, 24 июля.
Об этом сообщается на сайте Росавиации.
Агрессор временно ограничил полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, оккупированный Симферополь и Элиста.
Воздушное пространство над южными регионами РФ было закрыто для гражданской авиации одновременно с началом вторжения в Украину — с 24 февраля.
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