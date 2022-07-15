На фоне войны. Россия продлила запрет на полеты вблизи границ Украины

15 июля, 10:57
Агрессор продлил запрет на полеты вблизи границ Украины (Фото:winterseitler/pixabay.com)

Агрессор продлил запрет на полеты вблизи границ Украины (Фото:winterseitler/pixabay.com)

В пятницу, 15 июля страна-агрессор Россия продлила запрет на полеты вблизи границ Украины до воскресенья, 24 июля.

Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Агрессор временно ограничил полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, оккупированный Симферополь и Элиста.

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https://www.youtube.com/watch?v=dw0Z969tLZ0&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Полеты Самолеты Война России против Украины

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