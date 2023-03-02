«Советский» сценарий не сработает? Как быстро Россия способна компенсировать катастрофические потери танков — анализ The Economist 2 марта, 11:51 Уничтоженный российский танк возле Тростянца, Сумская область, весна 2022 года (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

В войне с Украиной Россия, как и Советский Союз в годы Второй мировой, потеряла огромное количество танков. Способна ли российская промышленность, как и советская в 1940-е годы, компенсировать эти потери за счет производства?

Ответ на этот вопрос в своем материале пытается дать журнал The Economist. Издание напоминает, что современные танки намного сложнее и дороже, поэтому используются в войне в гораздо меньшем количестве, чем 80 лет назад. Однако потери российских танков в Украине все равно запределльны: Генштаб ВСУ сообщает об уничтожении 3397 танков; OSINT-проект Oryx задокументировал как минимум 1700 подбитых, а Международный институт стратегических исследований сообщает об уничтожении примерно половины довоенного парка российских танков Т-72Б3 и Т-72Б3М, который насчитывал около 2000 единиц и составлял основную часть танковых войск России.

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В 1940х-е годах, во время Второй мировой войны, советские заводы были способны выпускать более 1000 танков в месяц, напоминает The Economist. И хотя Красная Армия потеряла в той войне около 80 тыс. танков, промышленная мощь СССР позволила ему завершить войну с большим количеством танков, чем Союз располагал в начале конфликта.



Современной России наращивать производство гораздо сложнее, констатирует издание. Для этого есть несколько причин:

Электроника в современных танках ( для ночного видения, наведения орудий и множества других функций) слишком сложна. Это замедляет производство и не позволяет другим предприятиям легко перейти на производство танков, как это было сделано в СССР.

для ночного видения, наведения орудий и множества других функций) слишком сложна. Это замедляет производство и не позволяет другим предприятиям легко перейти на производство танков, как это было сделано в СССР. В России остался лишь один танковый завод — Уралвагонзавод, огромный комплекс, построенный в 1930-х годах. Однако проблемы финансового менеджмента и огромные долги замедлили его модернизацию. «Рабочие шутят, что собирают танки вручную», — пишет The Economist. По данным Новой газеты, сейчас завод производит всего около 20 танков в месяц.

В итоге, как рассказал изданию один из западных чиновников, потребность российских вооруженных сил в танках превышает возможности их производства в РФ в десять раз.

Пытаясь закрыть этот спрос, Россия увеличила темпы возвращения в строй старых танков, тысячи которых были законсервированы на хранении. Современные российские танки, такие как Т-90, теперь сражаются в Украине наряду с большим количеством Т-72Б3 — они были выпущены десятилетия назад, но модернизированы с помощью [новых] орудий, динамической защиты и цифровых средств связи. Даже с этими улучшениями старые танки уступают новым моделям и с меньшей вероятностью способны выдержать удары украинских сил, однако они все равно полезны для армии РФ. По данным российских СМИ, Уралвагонзавод восстанавливает около 8 таких танков в месяц, а три других бронетанковых завода восстанавливают порядка 17 танков каждый ежемесячно. Еще два аналогичных завода должны быть введены в эксплуатацию в ближайшие несколько месяцев.



Это означает, что хотя Россия может производить лишь 20 новых танков в месяц, вскоре она сможет «расконсервировать» и модернизировать до 90 старых танков ежемесячно. Тем не менее, согласно анализу Oryx, и этого будет недостаточно, чтобы компенсировать потери примерно 150 танков, которые Россия теряет в Украине каждый месяц.



Кроме того, производство и восстановление старых танков может быть затруднено из-за нехватки деталей. Особенно не хватает в России полупроводников — компьютерных микросхем, которые отвечают за управление современными танками. Еврокомиссия утверждает, что Россия использует чипы от импортных посудомоечных машин и холодильников в своей военной технике. В некоторых из недавно отремонтированных российских танков, оказавшихся в Украине, выявили «винегрет» из оборудования от разных моделей и дефицит высокотехнологичного оборудования (к примеру, не доставало датчиков скорости ветра, которые позволяют вести точную стрельбу).

Правда, Россия не одинока в свои проблемах. Украина и ее союзники также не имеют возможности быстро производить танки, констатирует The Economist. Единственный в Украине танковый завод под Харьковом был поврежден в начале войны. США, которые пообещали отправить в Украину 31 танк M1A2 Abrams, имеют один завод, способный производить 15 танков в месяц. Производство в других локациях на Западе также идет медленно, что вынуждает страны пересматривать запасы старых танков для передачи их Украине.

Однако в целом атакующие силы используют больше танков, чем обороняющиеся. «По мере того, как конфликт продолжается, российский [танковый] парк, скорее всего, будет неуклонно сокращаться — как в количественном, так и в качественном отношении. На этот раз производство может его не спасти», — делает вывод The Economist.