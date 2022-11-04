РФ может нарастить производство беспилотников в конце года — руководитель отдела фонда Повернись живим 4 ноября, 12:33 Фрагменты сбитого ВСУ в апреле усовершенствованного российского беспилотника Орлан-30 (Фото:24 ОМБр імені короля Данила via Facebook)

Андрей Рымарук, ветеран российско-украинской войны, руководитель военного отдела фонда Повернись живим, в интервью Радио НВ предположил, что Россия может наладить производство беспилотников до конца года.

Как рассказал Радио НВ Рымарук, пока Россия производит только одну эффективную модель беспилотников — Орлан-10.

«Поэтому они побежали с протянутой рукой к Ирану. Потому что им нужны свои дроны-камикадзе. Хотя их модель под названием Ланцет, к которой Орлан-10 выступает ретранслятором, достаточно эффективно себя показывает. Но вопрос опять же: почему они пошли к Ирану? Они не могут наладить свой внутренний массовый, достаточно эффективный поток, чтобы масштабировать этот процесс», — объяснил он.

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В то же время, руководитель военного отдела фонда Повернись живим добавил, что не исключено, что россияне «выйдут на масштабное производство (в лучшем случае) где-то в конце года или начале весны следующего года».

По словам Рымарука, после этого Украине понадобятся силы, чтобы наносить превентивные удары по командных пунктах и узловых пунктах связи.

«Чем эффективнее мы будем уничтожать их командные пункты, их тыл, тем труднее им будет понять, откуда им запустить этот аппарат, где находится эта безопасная зона. То есть, мы перед собой должны выжигать все военные объекты РФ на любой глубине», — подчеркнул он.

Руководитель военного отдела фонда Повернись живим рассказал, что командные пункты могут располагаться на расстоянии от 20 до 300 км от линии фронта и их не могут зафиксировать средства радиолокационной разведки.

«Это только агентурная работа. Это работа внешней и внутренней разведки с четким пониманием планов их перемещения, так как при такой активности боевых действий враг постоянно меняет локацию. Он не концентрирует весь офицерский состав в одной точке, он постоянно рассредоточен. Но пока будем их отслеживать и максимально наносить огневое поражение. Придет время, там уже некому будет воевать», — сказал Рымарук.

26 июля российский диктатор Владимир Путин сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что страна-агрессор хочет сотрудничать с компанией-производителем беспилотников Bayraktar.

До этого исполнительный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.