«Истерический фон для обмана». Россия может использовать ситуацию вокруг Литвы для удара по Западу Украины — эксперт 28 июня, 17:38 Эксклюзив НВ Грузовые вагоны в Калининграде (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)

Истерия вокруг транзита в Калининградскую область через Литву может быть обманным маневром России для подготовки нападения на Запад Украины, рассказал Радио НВ Калев Стойческу, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности в Таллине.

— Скажите, как сейчас в балтийском регионе оценивают вероятность агрессии со стороны России или Беларуси? Мы слышали заявления от Лукашенко, что он называет непропуск товаров в Калининград «объявлением войны». К чему сейчас готовятся балтийские страны на фоне этого?

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— Мы всегда готовимся к обороне. Наша политика — это сдерживание России и оборона. Политика России — это агрессия. Так что от Кремля, от Путина, от этого режима ничего другого кроме агрессии ждать нельзя, у них никаких мыслей в сторону мира нет. Только захват территорий, угроза и угроза ядерным оружием, как сейчас опять создается новая динамика с помощью Беларуси для угрозы ядерным оружием не только против Польши и Литвы, но и всего НАТО. Если говорить о том, что Россия называет блокадой Калининградской области или объявлением войны, — никакой войны не объявлено. В первую очередь это те шаги, которые уже раньше были предусмотрены решением ЕС целиком, не только Литвы. Значит это не односторонний шаг Литвы, а это шаг Евросоюза, это первое.

Второе: эти решения были приняты заранее, так что все это было известно для России. Ничего неизвестного или никакого сюрприза там не было. И третье: это то, что никакой блокады нет, но конечно же пропаганда России взялась из черного сделать белое и белое сделать черным. То, что там 50% товаров не пропускают больше через Литву по железным дорогам, а также по автодорогам, — это было известно. Но есть и воздушные, и морские пути в пространстве Балтийского моря. Это длиннее, стоит дороже, но это последствия политики России и санкций. Еще раз повторю: никакой блокады нет и не будет, так что Россия врет и хочет спровоцировать конфликт.

— Появилась информация о том, что Еврокомиссия хочет разблокировать транзит на эти товары. Как вы оцениваете перспективу того, что ЕС может пойти на, назовем это очень условно умиротворением агрессора, то есть придется отступить? А мы знаем, что когда Россия видит, что кто-то показывает слабость, то она наоборот еще больше начинает давить и еще больше усиливает агрессию. Как вы оцениваете перспективы этого решения Еврокомиссии? И как поведет себя Литва, как вы думаете?

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