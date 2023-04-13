Смогут ли россияне теперь откупиться от армии и бежать из страны — российский журналист 13 апреля, 19:55 Мобилизованные россияне (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российский журналист Тимур Олевский в интервью Radio NV рассказал, смогут ли россияне откупиться от мобилизации и сбежать из России после введения вручения повесток в электронном виде.

«Мне все люди, которые сейчас работают с чиновниками, говорят, что уровень давления на чиновников младшего и среднего звена со стороны спецслужб уже стал военным, настоящим. Не тот, который сквозь пальцы, как всегда это бывало, "берите взятки, но делитесь, иногда мы кого-нибудь из вас будем прихватывать в тюрьму". А по-настоящему. Просто так прийти и откупиться от армии сейчас невозможно. И просто так заплатить пограничнику, чтобы перейти границу тоже сейчас невозможно. Раньше можно было, сейчас нет», — рассказал Олевский Radio NV.

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В то же время, журналист выразил уверенность, что откупиться от мобилизации и уехать из России можно будет, «просто увеличится стоимость этой услуги, она просто очень подорожает».

«И я уверен, что и военные, и пограничники начнут выпускать [мобилизованных], просто теперь это будет услуга для богатых. А для небогатых, которых в России большинство, попытки спрятаться в тайге, я думаю, это будет единственный шанс не пойти на войну», — считает он.

11 апреля Госдума утвердила поправки к законодательству России о вручении повесток военнообязанным в электронной форме и мерах по борьбе с игнорирующими призыв. На следующий день законопроект прошел Совет Федерации. Когда диктатор Владимир Путин подпишет документ, в РФ фактически вступит в силу «военно-крепостное право»: уклониться от отправки в армию для мужчин 18—60 лет станет сложнее.

Как следует из законопроекта, сообщение о повестке на портале Госуслуг будет считаться дошедшим до адресата с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Если призывник не получил бумажную повестку, не заметил электронную или удалил аккаунт на Госуслугах, повестка все равно будет считаться врученной через семь дней после размещения в спецреестре.

Сразу после отправки повестки ее получатель может быть поражен в правах

Военнообязанному запретят уезжать из страны. Ограничение вступит в силу со дня, когда повестка будет считаться врученной, и будет действовать, пока призывник не явится в военкомат.

После вручения повестки военнообязанный должен явиться в военкомат в указанный день. Против тех, кто не придет вовремя, через 20 дней будут введены запреты — они не смогут становиться индивидуальными предпринимателями, распоряжаться недвижимостью, управлять автомобилем, брать кредиты и ссуды.

Региональные власти могут вводить другие ограничения, включая отказ от социальных выплат, льгот и других мер поддержки. Отменяются все запретительные меры в течение суток после явки в военкомат.