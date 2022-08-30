Немецкая компания могла поставлять в Россию компоненты для производства Новичка — СМИ 30 августа, 21:42 Флаг Германии (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

В Германии во вторник, 30 августа, прошли обыски в компаниях Riol Chemie GmbH и R.R. Rhein Reserve (зарегистрирована бывшими сотрудниками Riol Chemie), подозреваемых в продаже России химических веществ, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия. Об этом сообщает OCCRP.

По данным следствия, компания Riol Chemie последние три с половиной года могла поставлять химические вещества и лабораторное оборудование российской группе компаний Химмед без разрешения на экспорт. Как пишет Tagesschau, обыски прошли в семи компаниях и частных помещениях.



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Расследователи NDR, Westdeutscher Rundfunk и Süddeutsche Zeitung установили, что поставленные компанией субстанции могли быть использованы для изготовления оружия, включая горчичный газ (иприт). Также, судя по всему, бывший управляющий Riol Chemie до этого был совладельцем дочернего предприятия Химмеда, а нынешний управляющий — директором той же «дочки».



Согласно документам, полученным OCCRP, следствие предполагает, что среди поставленных химикатов был прекурсор нервно-паралитического вещества Новичок, которое использовалось при попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 году в Великобритании, а также российского оппозиционера Алексея Навального в 2020 году.

OCCRP также получила документы, подтверждающие, что в 2016 году Химмед стал подрядчиком Института криминалистики ФСБ. Химмед также входит в список компаний, которые попали под санкции США за «участие в поддержке российских программ по разработке оружия массового уничтожения».

OCCRP пишет, что вещества, поставленные Riol Chemie в Россию, считаются «двойного назначения», то есть могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях. Эксперт Мирко Химмель из исследовательской группы по вопросам контроля над биологическим оружием Гамбургского университета отметил, что речь идет о токсинах, регулируемых Конвенцией о химическом оружии, которые «потенциально могут использоваться в качестве боевых отравляющих веществ».



По словам Химмеля, вещества были поставлены не в таких количествах, чтобы указывать на то, что их использовали для программы биологического или химического оружия, но могли быть использованы для запуска «внутреннего производства».

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