«Армия биороботов, лезущих под пулеметы». Военный эксперт оценив информацию о 500 тысячах мобилизованных 3 февраля, 17:42 Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV оценил информацию о том, что Россия мобилизовала 500 тысяч человек.

В эфире Radio NV Киричевский отметил, что, хотя считается, что мобилизационный потенциал России составляет 15−16 млн человек, этот показатель связан с официальными данными о том, что в России живет 140 млн человек.

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«У них там уже циркулируют теории конспирологического рода, что при путинском режиме при проведении переписи населения были приписки. Соответственно, реальное количество жителей Российской Федерации может быть меньше. Соответственно, мобилизационный потенциал — это из рубрики, кого могут поймать и в военкомат отвести — тоже меньше», — объяснил военный эксперт.

Он также выразил мнение, что в 500 тысяч мобилизованных входят не только военные, приписанные к кадровым частям армии РФ, но и вагнеровцы и кадыровцы.

По словам Киричевского, к гибридному способу мобилизации РФ была вынуждена прибегнуть из-за ограниченных мобилизационных мощностей. По этой же причине мобилизованные россияне вывозятся на подготовку на белорусские полигоны.

«Получается, что Российская Федерация настолько „богатая“ страна, что вынуждена клянчить у белорусских коллег аптечки, форму, причем форму даже белорусского образца 1990-х годов», — иронизирует военный эксперт.

По его словам, значение вагнеровцев в России возросло за счет того, что они мобилизуют и готовят людей даже быстрее кадровой армии РФ.

«ЧВК Вагнера за три месяца боев за Бахмут смогла отмобилизовать, вооружить и обучить 60 тысяч орков. Поэтому так и получается: на бумаге цифра большая — 500 тысяч человек, а по факту — это, к счастью, группировка, отличающаяся друг от друга по качеству в худшую сторону. Россияне сумели в голову своим оркам буквально роботизированное повиновение вложить. Вагнеровцам угрожают, что за попытку вернуться назад яйца отрежут, и, к сожалению, это работает. „Чмобиков“ при всем строю сажают в „бобики“ и шьют уголовную статью — 15 лет заключения, к сожалению, это тоже работает», — подытожил военный эксперт.

Он отметил, что в настоящее время украинские военные имеют дело «с армией биороботов, которые лезут под пулеметы и наносят урон нашим бойцам, создают большие проблемы».

«А с другой стороны, даже с такой армией биороботов Кремль уже потерял то окно возможностей, которое ему помогло бы достичь тех целей, которых он хочет, — хотя бы оккупации Донецкой области и принуждения нас к переговорам», — убежден Киричевский.

О том, что Россия могла мобилизовать почти 500 тысяч человек, российское издание Медиазона сообщало еще в октябре.

В начале января представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что Россия собирается мобилизовать 500 тысяч человек, чтобы подготовиться к новому наступлению.