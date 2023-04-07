Паранойя режима. Топ-чиновникам России запретили выезд за границу без разрешения — СМИ 7 апреля, 20:24 Российский режим запрещает выезд чиновникам (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Премьер-министр страны-террориста России Михаил Мишустин запретил высокопоставленным сотрудникам своего правительства покидать страну без его разрешения. Об этом сообщает The Bell.

По словам источников издания, недавно фактически всему руководству правительства страны-агрессора (министрам, руководителям аппарата и их заместителям, начальникам департаментов и так далее) запретили покидать Россию без согласования с Мишустиным, отдельных разрешений и «производственной необходимости». При этом ограничения не распространяются на сотрудников Кремля. Один из собеседников The Bell утверждает, что ограничения объясняются «особым рвением» Мишустина.



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Ранее издание Financial Times писало, что сотрудники ФСБ РФ изымают загранпаспорта у высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний из-за паранойи российского диктатора Путина по поводу утечки информации и дезертирства.

Российское издание Верстка до этого сообщало, что федеральным и региональным российским чиновникам, а также представителям государственных компаний (в том числе Газпром и Роснефть) запретили покидать Россию на новогодние праздники.

