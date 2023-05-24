Медведев занял место Жириновского, но на Жириновского не тянет — эксперт по невербальной коммуникации 24 мая, 18:34 Валентин Ким считает, что Дмитрий Медведев играет в российском политикуме роль агрессивного шута после смерти Жириновского (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким в эфире Radio NV заявил, что бывший президент и премьер России Дмитрий Медведев занял место Владимира Жириновского после его смерти.

«Что касается Медведева, он не самостоятельный игрок. Медведев после смерти Жириновского занял место такого придворного агрессивного шута, задача которого — высмеивать Запад, высказывать какие-то идеи, но все же даже на Жириновского он не тянет», — сказал Ким в эфире Radio NV.

Видео дня

Он отметил, что Медведев, как и другие представители российской пропаганды, вынужден «убирать свои твиты, затирать то, что они высказывали относительно красных линий и т. д. », потому что «начинают воспринимать, что они ничего не могут сделать, что любые военные успехи надо натягивать на глобус».

Эксперт по невербальным коммуникациям прогнозирует, что в ближайшее время темой российской пропаганды № 1 станет поиск виновных.

Ранее бывший спичрайтер российского диктатора Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью Radio NV объяснял, что Медведев пишет безумные посты в соцсетях, потому что решает «задачи политического выживания».

3 мая после загадочной атаки двух беспилотников на Кремль Медведев заявил о необходимости физического устранения президента Украины Владимира Зеленского.

19 апреля Медведев угрожал вооружить российским оружием Северную Корею после того, как президент Южной Кореи впервые публично заявил о готовности при определенных условиях передать Украине оружие.

8 апреля Медведев заявил, что Украина «вскоре исчезнет», поскольку якобы ни США, ни Европе, ни остальному миру она не интересна. Также он выдвинул безумное предположение, что самим украинцам их страна тоже якобы «не нужна».

Лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский еще в 1990-х годах прославился драками и скандалами из-за своих ксенофобских, сексистских и антиукраинских высказываний.

Многие его публичные заявления незадолго до последней госпитализации с коронавирусом представляли собой циничные прогнозы о вторжении России в Украину. Так, в конце декабря 2021 года Жириновский призвал к бомбардировке Украины в новогоднюю ночь и заявил, что если бы занимал пост президента страны, то, не колеблясь, отдал бы такой приказ. «Часа в 4 утра, когда уже все подшофе», — добавил он.

Кроме того, выступая с трибуны Госдумы 27 декабря 2021 года, Жириновский фактически признал, что РФ давно готовила полномасштабную войну с Украиной. Он обратился к Украине так: «Отказываетесь (выполнять требования РФ) — тогда мы можем принять другую программу. А какую — вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля [вторжение началось 24 февраля]. Я бы хотел, чтобы 2022 год был годом мирным, но я говорю правду. Это будет год не мирный! Это будет год, когда наконец-то Россия станет великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну», — заявил Жириновский.

О смерти Жириновского стало известно 6 апреля 2022 года.