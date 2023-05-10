Взрыв авто с Прилепиным. Что говорят в ГУР и почему это может быть инсценировкой 10 мая, 14:02 Поврежденный взрывом автомобиль Захара Прилепина (Фото:REUTERS/Anastasia Makarycheva)

6 мая, в Нижегородской области РФ взорвали автомобиль российского пропагандиста и террориста Захара Прилепина. В результате взрыва погиб его охранник, а сам Прилепин был ранен. Он заявил, что у него сломаны обе ноги «и еще там что-то».

Ответственность за попытку ликвидации Прилепина взяло на себя партизанское движение Атеш. В России подрыв автомобиля Прилепина назвали "терактом", а впоследствии заявили о задержании подозреваемого в покушении Александра Пермякова, которому предсказуемо приплели украинское гражданство и связи с украинскими спецслужбами.

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В эфире Radio NV покушение на Прилепина прокомментировали представитель прессслужбы ГУР Украины Андрей Юсов и журналист и политолог Виталий Портников.

На вопрос о том, попал ли Прилепин под внутренние разборки в России, или это месть украинцев, Юсов ответил:

«Есть вещи, которые мы не можем комментировать до победы. Этого не нужно делать, потому что каждый комментарий, официальная позиция, информация должна быть направлена с какой-либо целью. Прилепин — военный преступник. И этого достаточно для того, чтобы понять, что с ним может происходить».

По мнению Портникова, покушение на Прилепина было скорее инсценировкой.

«Мне вообще кажется странной ситуация, когда человек, у которого есть водитель, вдруг пересаживается на его место, а водитель находится на месте пассажира. И этот же человек за пять минут до взрыва высаживает из машины свою дочь. Я думаю, мы, скорее всего, имеем дело с инсценировкой, которая была для чего-то нужна», — сказал журналист.

Захар Прилепин – российский пропагандист, писатель, политик. Член политсовета партии Справедливая Россия. С 2014 года Прилепин посещал оккупированные Россией территории Донбасса. Там у него был ряд « должностей», в частности, в 2015-м он стал «советником» ликвидированного главаря «ДНР» Александра Захарченко, а в 2016-2018 – «заместителем командира батальона спецназначения по работе с личным составом армии ДНР». В январе 2023 года, по информации СМИ, он подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать против Украины. Входит в список людей, угрожающих нацбезопасности Украины.

