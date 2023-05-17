Очевидно, что Пригожин оскорблял Путина, правящий класс РФ называет диктатора «дедушкой» — политолог 17 мая, 17:58 Кадр из опубликованного 4 мая видеообращения Евгения Пригожина, в котором он жалуется на якобы нехватку боеприпасов у боевиков ЧВК Вагнера (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Российский политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV назвал «очевидным» то, что главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин оскорблял российского диктатора Владимира Путина, когда говорил о «дедушке, который может оказаться мудаком».

Преображенский в эфире Radio NV заявил, что эти агрессивные высказывания Пригожина были «в адрес лично Путина», а такие выпады раньше в России никому не прощались.

«Он, конечно, потом объяснял, но совершенно очевидно, что речь шла о Путине. Его весь российский правящий класс последние несколько лет (раньше называли папой) называют дедушкой по мафиозно-криминальной привычке», — подчеркнул политолог.

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По его мнению, Пригожин остается «живой и без проблем», пока находится в Бахмуте, а «как только он пытается куда-то выйти или что-то сделать, у него сразу же начинаются проблемы». При этом оставаться в Бахмуте главарь ЧВК Вагнера больше не может.

В одном из своих недавних обращений, записанном 9 мая, Евгений Пригожин вскользь упомянул о «дедушке, который может оказаться мудаком», предположительно, подразумевая Владимира Путина.

Позже в комментарии RTVI он заявил, что под «дедушкой» якобы имел в виду не Путина, а одного из трех человек — экс-замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Михаила Мизинцева, начальника генштаба Валерия Герасимова или бывшую участницу Дома-2 Наталью Хим, которая якобы предлагала боевикам Вагнера снаряды.

