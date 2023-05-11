Почему и когда Пригожина ликвидируют — российский журналист

11 мая, 19:17
NV Премиум
Поделиться:
Кадр обнародованного Пригожиным видео, на котором он материт Шойгу и Герасимова на фоне трупов вагнеровцев (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Кадр обнародованного Пригожиным видео, на котором он материт Шойгу и Герасимова на фоне трупов вагнеровцев (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Журналист Российской службы BBC Илья Барабанов в интервью Radio NV рассказал, почему и когда главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ликвидируют.

В эфире Radio NV Барабанов отметил, что в начале войны, когда продолжаются активные боевые действия, полевые командиры вроде Пригожина могут быть востребованы и получить популярность и поддержку государства и государственной пропаганды.

Видео дня

Однако, по словам журналиста, российская политическая система со временем отвергает «тех, кто слишком несистемен, кто слишком много себе позволяет, слишком много говорит» и «не встраивается в эту серую бессмысленную путинскую вертикаль».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X