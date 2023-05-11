Почему и когда Пригожина ликвидируют — российский журналист 11 мая, 19:17 NV Премиум Кадр обнародованного Пригожиным видео, на котором он материт Шойгу и Герасимова на фоне трупов вагнеровцев (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Журналист Российской службы BBC Илья Барабанов в интервью Radio NV рассказал, почему и когда главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ликвидируют.



В эфире Radio NV Барабанов отметил, что в начале войны, когда продолжаются активные боевые действия, полевые командиры вроде Пригожина могут быть востребованы и получить популярность и поддержку государства и государственной пропаганды.

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Однако, по словам журналиста, российская политическая система со временем отвергает «тех, кто слишком несистемен, кто слишком много себе позволяет, слишком много говорит» и «не встраивается в эту серую бессмысленную путинскую вертикаль».