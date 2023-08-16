США ввели санкции против компаний, которые помогали России торговать оружием с КНДР 16 августа, 20:32 Минфин США сообщил, что ввел санкции против трех компаний, которые торговали оружием для РФ и КНДР (Фото:image released by North Korea’s Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS)

В среду, 16 августа, Министерство финансов США объявило о введении санкций против трех компаний из Казахстана, РФ и Словении, которые способствуют торговле оружием между Москвой и Пхеньяном.

Как говорится в сообщении финансового ведомства, в перечень ограничений попали такие компании:

DEFENSE ENGINEERING из Казахстана;

ООО Верус из Российской Федерации;

VERSOR S.R.O из Словакии.

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По данным ведомства, все указанные фирмы связаны с гражданином Словакии Ашотом Мкртичевым, который уже был в санкционном списке еще с марта.

30 марта в Минфине США сообщали, что Мрктичев вел переговоры с должностными лицами КНДР и России, договаривался о передаче более двух десятков видов оружия и боеприпасов в Россию в обмен на ряд товаров, в частности сырье и товары, для Северной Кореи.

В Минфине США добавили, что из-за связей с группировкой Хезболла в санкционном списке США оказались гражданин Ливана Зухайр Субхи Нахла и ливанская Национальная организация по защите и развитию лесной экологической среды и животного богатства.

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26 июля глава минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в КНДР, где встретился со своим коллегой Кан Сун Намом и Ким Чен Ыном.

Шойгу прибыл в КНДР по случаю 70-й годовщины так называемого «Дня победы» в Корейской войне, которая длилась на полуострове с 1950 по 1953 год.

14 августа южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ сообщило, что Ким Чен Ын заявил о необходимости резко увеличить мощности по производству ракет.

16 августа Представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Россия хочет договориться с лидером КНДР Ким Чен Ыном о поставках оружия.