Портников рассказал о первых выводах, которые сделали российские власти после бунта Пригожина 29 июня, 15:57 Вагнеровцы на танке в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS)

Политический обозреватель Виталий Портников в интервью Radio NV рассказал о первых выводах, которые российские власти сделали после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

В эфире Radio NV Портников отметил, что главный вывод, который должно сделать российское руководство — это что создание любых вооруженных военных образований за пределами государства угрожает даже диктаторскому режиму Владимира Путина.

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«Очевидно, Путин искренне был уверен, что он может создать альтернативу российским вооруженным силам. Однако, как это всегда бывает в диктатурах, по крайней мере в диктатурах такого типа, которую мы наблюдаем в Российской Федерации, сам пришел к выводу, что автономная военная сила угрожает стабильности в его государстве», — считает политолог.

По его словам, в пользу этой версии говорит то, что российский диктатор поддержал решение минобороны РФ о том, что все военные формирования должны перейти на контракт с минобороны.

В то же время, Портников предполагает, что это решение могло быть не причиной, а следствием осознания в высшем политическом и военном руководстве РФ того, «что надо избавиться от Евгения Пригожина и его чрезмерной силовой автономии».

Политолог также обратил внимание на заявление главы Росгвардии Виктора Золотова о том, что это образование получит танки и другое тяжелое вооружение.

«То есть, Путин решил превратить в преторианскую гвардию не Вагнер, а как раз Росгвардию. И Пригожин, который претендовал на то, чтобы его банда была преторианской гвардией Путина, потерпел здесь серьезное поражение. А вот насколько удастся Путину создать такую гвардию, насколько эта гвардия будет лояльна к нему, насколько она вообще может защищать его от каких-то непредсказуемых действий других силовых структур — это покажет только история», — объяснил он.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость». «Вагнеровцы» также, по данным ВСУ, уничтожили семь бортов российской авиации.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После этого Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня Путин предложил участвовавшим в бунте вагнеровцам три варианта действий: продолжить службу в России, подписав контракт с Министерством обороны, вернуться к своим родственникам в РФ или отправиться в Беларусь.