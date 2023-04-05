«Начнут освободительный поход». Российский журналист спрогнозировал будущее Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса 5 апреля, 19:29 Кадр видео Русского добровольческого корпуса о рейде в Брянскую область РФ (Фото:Русский добровольческий корпус via Telegram)

Российский журналист Роман Попков в интервью Radio NV спрогнозировал будущее Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса.



«Легион Свобода России существует. И эта уверенность у меня не романтическая. Просто в Бахмуте я видел этих людей. Их отрезок фронта – от Торецка до Бахмута. Они действуют небольшими группами, равномерно распределены среди позиций ВСУ. Но они работают, воюют. Мы с этими ребятами на бронемашине по Бахмуту ездили, я с ними общался, знаю их позывные. Это вполне реальное подразделение», – заверил Попков Radio NV.

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Журналист также отметил, что Русский добровольческий корпус – это «более правого типа ребята». По его словам, они воюют сейчас на Запорожском направлении, и он знает их командиров.