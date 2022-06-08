«Они исторически варвары». Россия всегда совершала преступления и желала обзавестись колониями — беседа с послом Швеции 8 июня, 18:54 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Тобиас Тиберг, посол Швеции в Украине (Фото:предоставлено Посольством Швеции в Украине)

В эфире Радио НВ Тобиас Тиберг, посол Швеции в Украине, рассказал, что военные преступления россиян и намерения колонизировать народы вокруг не удивляют шведское общество, ведь россия исторически является варварским государством.

— Вы уже вернулись в Киев, уже вы здесь находитесь некоторое время. Что вы чувствуете, когда раздаются сирены? Спускаетесь ли вы куда-нибудь? Какие ощущения возникают? Не хочется ли в это время вернуться во Львов или куда-нибудь в Польшу?

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— Я ненавижу эти звуки. Это такой, можно сказать, анахронизм еще с прошлого столетия. То, что у меня ассоциируется со Второй мировой войной. И это то, что мы сто процентов не должны слышать сейчас в ХХІ веке. Но я очень поражен тем, как действуют местные власти, как организована гражданская оборона. И я, как и положено, спускаюсь вниз и прячусь в убежище.

— Я не хочу спрашивать, как в Швеции воспринимают агрессию россии, потому что мне кажется, что ответ будет достаточно ожидаемый. Я хочу спросить вас, как в Швеции воспринимают тот способ, которым рф ведет войну? Имею в виду массированную бомбардировку гражданских, изнасилование женщин, казнь мужчин. И как воспринимают в Швеции ту имперскую шовинистическую риторику, которая сопровождает эту войну?

— Вы знаете, вроде бы и не удивлены, но в то же время мы постоянно удивляемся и, можно сказать, это шокирующие и вопиющие факты. Потому что, конечно, с тех пор, как Украина получила независимость еще с 1990-х, россию никогда не волновали убийства гражданских. РФ всегда совершает преступления против гражданских, если это отвечает каким-либо их параноидальным национальным интересам. И мы это видели в Чечне, мы это видели в Сирии, мы видели это в Украине еще с 2014 года. Но снова и снова это вызывает ощущение, будто это с какой-то другой планеты. И это точно не соответствует тому, как это должно происходить в современном мире, и это реально шокирует.

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