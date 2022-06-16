Следствие ведет ФБР. Американская электроника, в том числе новая, обнаружена в российской военной технике, задействованной против Украины — WP 16 июня, 20:28 Цей матеріал також доступний українською Николаевская ОГА после обстрела, 29 марта 2022 года. В остатках российской ракеты обнаружено западное микроэлектронное оборудование (Фото:Виталий Ким / Telegram)

Руководство ряда западных технологических компаний расспрашивают о компьютерных чипах, найденных в дронах, танках, радиостанциях и остатках крылатых ракет, которые РФ использовала при вторжении в Украину. Об этом сказано в статье The Washington Post.



По информации источника, расследование ведут агенты ФБР и служащие Министерства торговли США, занятые обеспечением контроля за экспортом.

"Наша цель — попытаться отследить весь путь, вплоть до американского поставщика, чтобы определить, как деталь попала в ту или иную систему вооружения. Впрочем, то, что чип определенной компании был найден в оружии, не означает, что мы ведем расследование против компании-производителя», — сказал на условиях анонимности один из представителей Минторга.

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По данным Conflict Armament Research (CAR), исследовательской группы из Лондона, найденные в Украине электронные компоненты были в основном изготовлены много лет назад, до того, как Соединенные Штаты усилили экспортные ограничения в связи с захватом Россией Крыма в 2014 году. Но некоторые — новые, произведенные только в 2020 году.

The Washington Post напоминает, что в течение многих лет компании могли законно продавать базовые компьютерные микросхемы российским структурам ВПК без предварительного разрешения от правительства США, поэтому для точного определения, была ли продажа законной, нужно определить тип микросхемы и дату поставки. Отслеживание транзакций может быть трудоемким, поскольку электронные компоненты часто проходят через цепь дистрибьюторов, прежде чем достичь конечного пользователя.

Россия производит мало собственной электроники, что заставляет ее полагаться на импорт. Соединенные Штаты в течение десятилетий жестко контролировали продажу в РФ современных микросхем, пригодных для военного использования, требуя от экспортеров получать государственную лицензию. Но продажа электроники низшего класса, включая встречающуюся в коммерческих бытовых товарах, не была жестко ограничена до 2014 года.

В прошлом месяце группа CAR направила исследователей в Украину для проверки остатков российского вооружения, боевой техники и коммуникационного оборудования, после чего сообщила об обнаружении компонентов производства 70 компаний, базирующихся в США и Европе.

Чипы находили в российских военных радиостанциях, системах ПВО и в остатках крылатых ракет, найденных в разных регионах Украины, сказал в интервью один из следователей CAR Демьен Сплитерс. По его словам, маркировка на двух чипах иностранного производства показала, что они были произведены в 2019 году.

«Для меня это важно, поскольку это демонстрирует, что даже после того, как Россия захватила Крым и против нее был введен первый пакет санкций, они все равно сумели приобрести критически важные технологии для оборудования, которое сейчас используют против Украины», — отметил Сплитерс.

Из чипов, найденных в двух российских военных радиостанциях в Луганской области, были соскоблены некоторые идентификационные знаки. Это, по мнению исследователя, свидетельствует о том, что кто-то «хотел усложнить выяснение цепочки поставок».

Набор микросхем, изготовленных западными компаниями в период с 2017 по 2020 год, был обнаружен среди обломков ракет, попавших 29 марта по Николаеву, сообщил Сплитерс. CAR также проверил микросхемы, изготовленные в период с 2013 по 2018 годы, которые были частью ракеты, упавшей в центральной Украине 24 февраля, в первый день вторжения. Детали западной электроники найдены также в нескольких сбитых российских военных беспилотниках.

Российская станция радиоэлектронной борьбы Борисоглебск-2, захваченная ВСУ в марте / Фото: 10-я ошгбр / Facebook

Еще одна британская аналитическая группа — Royal United Services Institute (RUSI) — обнаружила в оборудовании российской системы радиоэлектронной борьбы Борисоглебск-2 компьютерные чипы от десятка американских компаний, включая Intel, Analog Devices, Texas Instruments и Onsemi. Эта станция РЭБ была изготовлена примерно в 2015 году или позже, сказал один из авторов отчета RUSI Ник Рейнольдс.

Устройство также содержало компоненты от десятка производителей чипов из Европы, Японии и Тайваня; The Washington Post уверяет, что названия этих компаний также известны.

По словам инженеров, осматривавших компоненты, ни один из западных чипов не был специально разработан для использования в военной технике. Они предназначались для коммерческого использования, и многие из них относительно устаревшие, изготовленные между 2000 и 2010 годами. «Эти компоненты имеют очень широкое назначение, могут быть использованы в большом диапазоне устройств. Большинство указанной номенклатуры доступно через любого коммерческого поставщика компьютерных или цифровых комплектующих», — объяснил Питер Бермел, преподаватель электротехники и компьютерной инженерии из университета Пердью.

Пресс-службы компаний Intel, Texas Instruments и Onsemi заявили The Washington Post, что любые поставки клиентам из России и Беларуси приостановлены и что фирмы четко соблюдают все действующие экспортные правила и санкции США. Компания Analog Devices не ответила на запрос о комментарии.

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