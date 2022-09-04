Эксперты удивлены низкотехнологичными компонентами, которые нашли в российском «передовом» оружии — NYT 4 сентября, 16:42 Страна-агрессор Россия использует в разных системах вооружения одни и те же иностранные компоненты (Фото:Conflict Armament Research via storymaps.arcgis.com)

Высокоточное оружие, которое считается лучшим в арсенале страны-агрессора России и используется для ударов по территории Украины, содержит старые низкотехнологичные компоненты.

Об этом сообщает The New York Times в воскресенье, 4 сентября, со ссылкой на отчет независимой группы Conflict Armament Research, которая в июле изучала российскую технику по приглашению Украины.



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В отчете опровергаются утверждения страны-террориста о том, что она самостоятельно подняла свой военный потенциал и может соперничать с западными армиями. Аналитики также выяснили, что в российском оружии часто используются западные инновации, несмотря на санкции, введенные после оккупации Россией Крыма в 2014 году.



«Мы обнаружили, что Россия повторно использует одни и те же электронные компоненты в различных видах оружия, включая свои новейшие крылатые ракеты и ударные вертолеты, чего мы не ожидали увидеть… Российское управляемое оружие напичкано иностранными технологиями и компонентами, а большая часть изученных нами компьютерных чипов была произведена западными странами после 2014 года», — рассказал аналитик группы Дэмиен Сплитерс, который участвовал в подготовке отчета.

Conflict Armament Research изучили остатки трех типов российских крылатых ракет, в том числе Х-101, а также Торнадо-С, которые считаются новейшими разработками страны-агрессора. Все они содержали одинаковые компоненты с маркировкой SN-99, которые оказались приемниками спутниковой навигации — важнейшими компонентами крылатых ракет. По мнению Сплитерса, учитывая это, ограничение поставок компонентов SN-99 помешает Кремлю пополнять свои запасы управляемого оружия.

Инфографика: НВ

Аналитики выяснили, что российские инженеры в основном используют определенные полупроводники конкретных западных производителей как для боеприпасов, так и для разведывательных беспилотников, средств связи, бортового оборудования вертолетов и так далее, независимо от даты производства.

Исследовательская группа также обратила внимание на то, что, судя по изученному оружию, Россию не заботит, что ее технологии могут воссоздать. В то же время для военных подрядчиков в США существуют стандарты, которые должны помешать противнику скопировать технологии из захваченных видов вооружения.

«Это уровень технологий конца 1990-х или середины 2000-х в лучшем случае… По сути, это эквивалент игровой консоли Xbox 360, и похоже, что она доступна для всех, кто хочет разобрать ее и собрать собственную копию», — заявил сотрудник NASA Арсенио Менендес, который в качестве хобби занимается обратной разработкой управляемого оружия.

NYT также пишет, что российская навигационная система напоминает архитектуру с открытым исходным кодом приемников GPS, на которую не распространяются государственные ограничения по продаже и экспорту оборонных изделий и которую могла бы сделать «команда студентов-инженеров». Такая «сборная солянка» компонентов может также объяснять, почему крылатые ракеты оккупантов неточны, добавил Менендес.

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