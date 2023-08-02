«Если нет — в Кремле сдохла кошка». Цимбалюк спрогнозировал, что Гиркина посадят в России

2 августа, 17:33
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Игорь Гиркин в зале суда в Москве, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Игорь Гиркин в зале суда в Москве, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Блогер и журналист Роман Цимбалюк спрогнозировал, что недавно арестованный в России террорист Игорь Гиркин получит тюремный срок.

«Мой прогноз — посадят. Потому что, если будет как-то по-другому, значит, в Кремле сдохла кошка. У них система работает только в одну сторону. Если человек попал в СИЗО, он сядет. И касается это Гиркина в частности», — сказал Цимбалюк в эфире Radio NV.

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https://www.youtube.com/watch?v=Ar2VXsUeIrQ

Он также сыронизировал, что Гиркин «отправится на дебаты к Алексею Анатольевичу, имею в виду Навального».

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«Сразу видно, что российский „оппозиционер“ вступился за другого российского „оппозиционера“. И вот они будут проводить дебаты о „прекрасной России будущего“», — отметил журналист.

25 июля заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный заявил в своем Telegram-канале, что военный преступник и террорист Игорь Гиркин  (Стрелков) является политическим заключенным.

21 июля, российский суд решил арестовать Гиркина на два месяца — до 18 сентября.

Обвинения выдвигались на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

Российский террорист Игорь Гиркин публично критиковал диктатора Владимира Путина.

Институт изучения войны сообщал, что арест Гиркина может быть публичным проявлением перестройки баланса сил в Кремле, вероятно, не в пользу ФСБ РФ, в которой служил сам Гиркин.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Алексей Навальный Игорь Гиркин Роман Цимбалюк радио NV

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