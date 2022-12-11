«Мы не двигаемся, мы уже приехали». Россия и Запад дошли до стадии конфронтации, и так придется жить дальше — Песков

11 декабря, 15:19
Поделиться:
Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Запада дошли до стадии конфронтации, и дальше жить придется в этих условиях.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

«Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием „конфронтация“. И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», — сказал Песков.

Видео дня

По его словам, страны Запада «не любят и особо не собираются любить Россию», но ей это якобы и не нужно.

Он также снова повторил бред, что невыполнение Минских соглашений другими участниками стало предтечей полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Читайте также:
Россия расширяет и модернизирует свое ядерное вооружение — Остин
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Россия Запад Дмитрий Песков Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X