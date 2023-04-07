Посол США в России и заместитель Лаврова обсудили арест журналиста WSJ 7 апреля, 03:11 Эван Гершкович (Фото:The Moscow Times/Handout via REUTERS)

Посол США в России Линн Трейси провела встречу с заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым для обсуждения ареста репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича.



Об этом сообщает Радио Свобода.

В МИД РФ заявили во время встречи, что Гершковича «был пойман с поличным при попытке получить секретную информацию, используя свой журналистский статус как прикрытие для противоправных действий».

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Позиции Посольства США относительно переговоров с заместителем главы МИД Сергеем Лавровым в данный момент нет.

30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. ФСБ обвинила его в «шпионаже» — спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Перед этим его задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.