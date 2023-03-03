Россия мобилизовала более 520 тысяч человек — Медиазона
Уничтоженнык российские оккупанты и их техника (Фото:Генштаб ВСУ)
Российские власти с сентября 2022 года мобилизовали на войну против Украины более 520 тысяч россиян, несмотря на заявления о 300 тысячах.
Об этом сообщает издание Медиазона.
Свои данные издание публикует после исследования количества браков, оформленных в ускоренном порядке людьми, которые были мобилизованы.
Издание посчитало вероятное количество мобилизованных на основании данных из 50 регионов, где поженились почти 25 тысяч мужчин, получивших повестки. Основываясь на информации о числе не состоящих в браке мужчин призывного возраста, издание пришло к выводу, что в этих регионах призвали около 240 тысяч человек, а по всей России - более 525 тысяч.
По данным украинской разведки, Россия планирует провести новую волну мобилизации, но не может решить проблему нехватки оборудования и офицеров.