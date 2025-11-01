В НАТО подготовили 4400-страничный план обороны на случай войны с Россией (Фото: REUTERS/Pascal Rossignol)

В НАТО подготовили 4400-страничный план обороны на случай возможного вооруженного конфликта с Россией , сосредотачиваясь на восточном фланге альянса. Об этом 31 октября пишет Welt .

Документ под названием Концепция линии сдерживания на восточном фланге разрабатывался с участием всех 32 стран-членов альянса под руководством верховного командования сухопутных войск НАТО.

План предусматривает комплексные меры для защиты восточного фланга Альянса: усиление боевых подразделений, размещение тяжелой техники, активное использование дронов и автономных систем, а также улучшенную координацию и обмен данными между союзниками.

По словам экс-высокопоставленного генерала Альянса, Россия уже находится в фазе «ноль», готовясь к возможному столкновению с НАТО через наращивание военных сил, кибератаки, дезинформацию, разведывательные действия и другие активности на границах Альянса.

По его мнению, самая высокая угроза нападения на территорию НАТО, в частности на Балтийские государства, будет существовать и после завершения войны в Украине, когда Москва сможет перебросить ресурсы на север.

В то же время эксперты и штаб НАТО уточняют, что сейчас прямой вероятности полномасштабной войны для них нет.

Дополнительное беспокойство в Альянсе вызывает реорганизация российских военных округов и перемещение подразделений ближе к границам НАТО. Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин отметил, что это повлечет за собой усиление российского военного присутствия на границах с НАТО, напомнив, что ранее после коротких учений эти подразделения перебросили для боевых действий в Украину.

Инфографика: NV

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии, Норвегии.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

25 сентября в эфире радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.

