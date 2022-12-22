Россия и Китай начали совместные военно-морские учения
Военно-морские учения России и Китая (Фото:Минобороны России)
Корабли военно-морского флота России и Китая в четверг, 22 декабря, провели совместные учения в Восточно-Китайском море.
Об этом сообщает AP.
Как сообщило министерство обороны России, в учениях участвовали ракетный крейсер Варяг, эсминец Маршал Шапошников и два корвета Тихоокеанского флота России.
Китай направил на учения два эсминца, дизельную подводную лодку и ряд других кораблей. В маневрах также участвовала российская и китайская авиация.
«Основная цель учений — укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой и поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявили в российском министерстве обороны.
Ранее сообщалось, что с 21 декабря по 27 декабря страна-агрессор Россия и Китай проведут совместные учения военно-морских сил.
В ноябре страна-агрессор Россия и Китай в сопровождении российских истребителей провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, используя стратегические ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Хун-6К.