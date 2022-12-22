Россия и Китай начали совместные военно-морские учения

22 декабря, 20:54
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Военно-морские учения России и Китая (Фото:Минобороны России)

Военно-морские учения России и Китая (Фото:Минобороны России)

Корабли военно-морского флота России и Китая в четверг, 22 декабря, провели совместные учения в Восточно-Китайском море.

Об этом сообщает AP.

Как сообщило министерство обороны России, в учениях участвовали ракетный крейсер Варяг, эсминец Маршал Шапошников и два корвета Тихоокеанского флота России.

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Китай направил на учения два эсминца, дизельную подводную лодку и ряд других кораблей. В маневрах также участвовала российская и китайская авиация.

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«Основная цель учений — укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой и поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявили в российском министерстве обороны.

Ранее сообщалось, что с 21 декабря по 27 декабря страна-агрессор Россия и Китай проведут совместные учения военно-морских сил.

В ноябре страна-агрессор Россия и Китай в сопровождении российских истребителей провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, используя стратегические ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Хун-6К.

https://www.youtube.com/watch?v=kuDqGPEwPQg&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Китай Военные учения Война России против Украины

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