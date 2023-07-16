Угроза для Тайваня и Японии. Китай и РФ начали военные учения вблизи берегов Японии 16 июля, 15:46 РФ и Китай проводят совместные учения военно-морских сил в Японском море (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Об этом пишет издание Reuters.

Совместные учения получили название «Северное взаимодействие-2023« (Northern/Interaction-2023). Главной целью действий обеих армий является «обеспечение безопасности стратегических водных путей».

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Издание пишет, что такие действия обеих стран говорят о расширении военного сотрудничества между Китаем и Россией после вторжения страны-агрессора в Украину. Эти учения проводят также на фоне того, что Пекин продолжает отвергать призывы США возобновить военные контакты.

Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны Китая в соцсети WeChat заявляет, что китайская флотилия состоит из пяти военных кораблей и четырех вертолетов. Она вышла из восточного порта Циндао и планирует встретиться с российскими силами в «заранее определенном районе».

Китайская государственная газета Global Times со ссылкой на военных наблюдателей сообщила, что такие совместные китайско-российские учения будут «первым случаем, когда в учениях примут участие вместе как военно-морские, так и воздушно-космические силы армии России».

Особое внимание китайские СМИ обращают на два корабля российского морского флота — Громкий и Совершенный, которые ранее в этом месяце провели отдельные тренировки с ВМС Китая вблизи Шанхая с целью отработки строевых приемов, связи и спасения на море.

На Тайване и в Японии выразили обеспокоенность этими маневрами обоих флотов, и как сообщает Reuters, обе страны особенно пристально следят за российскими военными кораблями.

В середине июня министерство обороны Тайваня заявляло, что КНР продолжает использовать тактику «серой зоны», которая предусматривает использование беспилотников и воздушных шаров, а также отправку рыбацких лодок в прибрежные районы вблизи Тайваня.

В ответ на такие действия Китая, 30 июня Госдепартамент США согласовал два новых контракта на сумму в 440 миллионов долларов для обеспечения потребностей тайваньской армии.

4 июля издание Boolmberg сообщило, что руководство армии Китая хочет углубить свои связи с Вооруженными Силами РФ, особенно в военно-морском деле.