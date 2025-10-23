Россия и Беларусь готовятся к году экономических сокращений и дефицитов (Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko)

В результате падения цен на нефть Urals до самого низкого уровня с весны под сомнением оказались бюджетные расчеты Москвы и Минска. Об этом 23 октября сообщила служба внешней разведки Украины.

Сначала российский бюджет базировался на ожидаемой цене $70 за баррель, но позже прогноз снизили до $58, а на 2026 год Минфин РФ предполагает незначительное повышение — до $59.

Реклама

Несмотря на это, они ожидают падения доходов от нефти и газа на 20% и дефицита по меньшей мере в 3,8 трлн рублей, отмечают в разведке.

Снижение мировых цен на нефть и проседание котировок Urals ниже европейского ценового потолка в $47,6 за баррель ставят под сомнение даже эти заниженные прогнозы. При этом рост добычи в других странах еще больше давит на цены.

Для Беларуси, экономика которой более чем на две трети зависит от торговли с Россией, это означает прямые потери. За девять месяцев 2025 года ВВП страны вырос всего на 1,6% вместо запланированных 4%, а промышленное производство сократилось.

Новый прогноз Минска на следующий год предполагает рост всего на 2,6%, хотя еще год назад правительство обещало стабильные темпы более 4%, добавляют в разведке.

«Обе экономики подходят к новому году без запаса прочности. Россия сталкивается с падением энергетических доходов, что чревато расширением бюджетного дефицита и сокращением социальных расходов. Беларусь, чья торговля и финансы почти полностью завязаны на Москву, теряет даже формальные признаки самостоятельности», — отметили в СВР.